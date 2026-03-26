〈《堺市13歳女子中学生自殺》「ほんまうざいねんけど」13歳の女子中学生を自殺に追い込んだ、女子バレー部で起きた“壮絶すぎるいじめ”の一部始終〉から続く

2019年10月26日深夜、大阪府堺市の中学2年生だったトモコさん（仮名、享年13）がマンションから転落し、救急搬送された。一命はとりとめたものの1週間後に病院で死亡した。

【本人写真】女子バレー部でのいじめに苦しみ亡くなったトモコさん。「ほんまうざいねんけど」と書かれたメモを捨てずに持っていたのはどんな気持ちだったのだろうか…

「なぜトモコが死のうとしたのか、知りたいと思いました」（母親）

トモコさんは中学1年の11月から不登校傾向となり、2年生になっても登校できない日が多かった。そして不登校が丸1年になろうとする10月に、事件は起きてしまった――。



トモコさんが同級生から受け取ったLINEにはキツイ言葉がならんでいた

10月26日、母親は仕事から帰るとカレーを作っていた。しかしトモコさんは「食べへん。もうめっちゃ疲れた。きょうは早く寝たいねん」とぶっきらぼうに言うと、自分の部屋に入ったきり出てくる様子がなかった。気になりながらも、そっとしておくしかないと思い母親も自分の寝室へ戻った。しかし深夜、玄関のドアが開く音がした。

「時計を見ると、23時50分ごろでした。ただトモコは夜でも近所の友だちの家へ行くことがあり、ジュースを買いに自販機へ行ったりすることもあったのでそれほど気にしませんでした。起きていれば、『気をつけて』などと声をかけるんですが、気づいた時にはもう玄関から出たところでした」

「すぐに今から言う病院に行ってください」と警察に言われ…

トモコさんが家を出てしばらくすると、外から救急車のサイレンが聞こえた。

「タイミングがタイミングだったので、『まさかトモコじゃないよね？』という思いが頭をよぎりました。でもそんなはずはないと思い直してそのまま就寝しました。しかし翌朝7時にチャイムの音で起こされ、出ると警察の人でした。『すぐに今から言う病院に行ってください』と言われ、何がなんだかわからないまま病院へ向かいました」

8時半ごろに病院の救急救命室に着くと、医師から「トモコさんが運び込まれた」と説明を受けた。

「『マンションから飛び降りたようで、倒れているところを通りがかりの人が見つけて、ここに運ばれました』とだけ言われました。医者にトモコが命を取り留めるかどうかは“五分五分”と言われ、そのまま待合室で待たされました。それから病室に案内されるまでの2時間は体が震えて止まらず、生きていてほしいと願う以外何も考えられませんでした」

2時間後、医者に案内されて救命室のベッドに横たわるトモコさんと対面した母親は手を握ると、「トモコ！ 喋って、トモコ」と呼びかけ、体をさすった。大腿骨や下肢、足の骨が折れているため、足の手術をすると説明があった。

しかしトモコさんの意識は戻らず、救命室に通う日々が始まった。

「毎日のように病院に通っていました。意識が戻ると信じていました。なぜ飛び降りたのか理由は思いつきません。考える余裕もなく頭が回らず、体が震えて震えて止まらないでいました」

10月31日には、救命救急室の部屋から“見送り”の部屋に移動すると告げられた。

「治療を断念する、ということが受け入れられませんでした。駆けつけてくれた私の親は『そろそろ準備をしないと…』と言われたのですが、『私はトモコが帰ってくると信じているのにやめて』と泣くことしかできませんでした。

病院から『危ない』との連絡があって駆けつけると、『体が耐えられないので足のマッサージの機械を外します』と言われました。トモコには『よく頑張ったね。ママの子に生まれてきてくれてありがとう』と声をかけ、体をさすり続けました」

「亡くなり方が病気ではないので…」

11月2日に足のマッサージの機械が外される時、母親は「嫌だ、嫌だ」と叫びながら足をさすり続けたという。トモコさんの脈は徐々に弱くなっていき、祖父母が到着すると医師からトモコの死亡が告げられた。

看護師に「亡くなり方が病気ではないので、警察が迎えに来て連れていくことになります。聞き取りもあるので、待合室でお待ち下さい」と伝えられ、遺体は警察署に運ばれた。警察からの連絡を受けたのか、学校からの電話もあったという。

「夜8時ごろ、校長から連絡があったときにトモコが亡くなったことを伝えました。『通夜や葬儀に参列させてください』と言われましたが、部活での問題への対応などで学校への不信感があったので断りました」

学校に対して葬儀への参列を断るほどの不信感を母親が持っていたのは、過去のトモコさんへの対応に不満があったからだ。

「トモコから相談を受ける中で、『死にたい』という言葉は何度も聞いたことがありました。でもその深刻さがわからず、思春期に通り過ぎていく道なのかなと思っていたんです。体がしんどい時にも『死にたい』とも言っていて、どんなに辛いんだろうと心配していました。亡くなる直前に何があったのではないか」

直後は何も考えられなかった母親だが、時間がたつにつれて「トモコはなぜ死ななければならなかったのか」という思いがふくらんでいったという。

「ずっと体の震えが止まらず、四十九日の法要の段取りが決まる頃までは何も考えることができませんでした。その頃からやっとトモコが飛び降りた原因やいじめのことを考えられるようになってきたのですが、学校からは亡くなった日以降は特に連絡もありませんでした。おかしいと思い大阪弁護士会に相談すると『まずは何にしても事実を調査してもらうこと』と言われました」

母親は堺市の教育委員会に対し、トモコさんの死にはいじめが関わっている可能性が高いことを伝え、何があったのかを調査してほしいと伝えた。いじめが背景にある不登校や自殺は「いじめ重大事態」とされ、学校か教育委員会が調査することになる。

「いじめと自殺は結びつけられない」という回答に母親は…

その後、教育委員会は調査委員会を設置して調査を行った。しかしいじめと不登校の因果関係は認められたものの、自殺との因果関係は認められなかった。

「いじめがあったことと、不登校との関係を認められました。しかし、自殺との関係は調べていませんでした。私としては、トモコが自殺した後だったので、調べてくれると思っていました。そのため、追加調査をお願いしたのです。すると、いじめから時間が経っている、ということで結びつけられないというのです。そんなことありますか？ 何に苦しんでいたのか本当のところを知りたい。それで、怖くて見ないようにしていたスマートフォンの中を見ることにしたんです」

〈「地獄に堕ちろ」「早く死んでこいよ」自殺した娘（13）のスマホのロックを解除した母親が目にした、同級生の女子生徒が送った苛烈すぎるメッセージ”の数々〉へ続く

（渋井 哲也）