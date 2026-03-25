とちぎテレビ

那須町では２５日の定例会見で、去年１年間の観光客数の調査結果を発表し、入込数が２年連続で過去最高を更新したことが明らかになりました。

平山幸宏 町長：

「観光客入込数は５７６万５１７６人。令和６年と比較すると１０２．６％、１４万５９０７人の増である」

記者会見で平山幸宏町長はこのように述べて、那須町の観光客入込数が１９９３年の統計開始以来、過去最高だった２０２４年に続き、２年連続で過去最高を更新したと明らかにしました。

平山町長は、入込数が伸びている要因として、東京圏から新幹線や車など様々な手段でアクセスしやすく、そのＰＲがうまくいっているためと評価しました。

町では今年１０月から県内で初めて宿泊税を導入します。

宿泊税は１年間でおよそ３億円の収入を見込んでいて、平山町長は、導入の効果を「那須モデル」として発信したいと期待しました。

ところで、平山町長は町長選挙で３回目の当選を果たしてから初めての定例記者会見でした。

この日の会見で、町長選挙で１票差で落選した小山田典之氏が、町の選挙管理委員会に票の再審査を求めて異議を申し立てたことについて、町が２６日、選挙管理委員会を開くことが明らかになりました。

異議申し立てを棄却するか、再審査を行うのか、この会議の中で判断するということです。