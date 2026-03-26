昨年１年間に全国の警察が摘発した「点検商法」による住宅の悪質リフォームに関する事件は８３件（前年比１７件増）で、統計が残る２０１０年以降で最多だったことが警察庁のまとめでわかった。

「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」が資金源にしており、警察当局は摘発を強化している。

悪質なリフォーム業者は住宅の点検を装って訪問し、屋根や水道管などが「劣化している」と不安をあおる。その後、本来は必要のない工事契約を結ばせて、高額な修繕料金を請求するのが主な手口だ。

同庁によると、摘発された８３事件の被害額は約１５１億６０００万円で、前年の約４５億円から約３倍になった。被害者の約７割は６５歳以上の高齢者だった。

特定商取引法違反容疑などでの摘発人数は計１７５人（前年比４５人増）だった。このうち６割の１０５人はＳＮＳの「闇バイト」などを通じて事件に関与しており、警察当局は匿流と判断したという。

昨年、警視庁が建設業法違反容疑で摘発した業者は、「スーパーサラリーマン」と称してＳＮＳに派手な生活を投稿し、勧誘に応じた実行役を使って多額の利益を上げたとされる。

神奈川県警が詐欺容疑などで摘発した業者は、「屋根の中が腐っている。放置すれば雨漏りする」などとかたり、１２都府県の約４００人から約５億７４００万円を詐取したという。

手口は巧妙化しており、警察庁は安易に点検させないよう呼びかけている。