小学生の憧れの職業は男子「会社員」女子「パティシエ」に　「投資家」が高校生男子で初のランクイン

小学生の憧れの職業は6年連続で「会社員」と「パティシエ」でした。

第一生命が26日発表した「大人になったらなりたいもの」の調査結果によりますと、小学生男子では「会社員」が15.0％、女子では「パティシエ」が12.8％で、それぞれ6年連続で1位になりました。

小学生男子の2位には「野球選手」が入り、大谷翔平選手をはじめ国内外問わず活躍するプロ野球選手への憧れを理由に挙げる人が多かったとしています。

中高生では男女ともに「会社員」が1位となりました。

高校生男子では「投資家」が9位に初めてランクインして、第一生命は学校での金融教育など、投資への関心が高まったのではないかと分析しています。

各ランキングのトップ3は以下の通り。

▼小学生男子

1位：会社員

2位：野球選手

3位：Youtuber・動画投稿者

▼小学生女子

1位：パティシエ

2位：会社員

3位：幼稚園の先生・保育士

▼中学生男子

1位：会社員

2位：公務員

3位：ITエンジニア／プログラマー

▼中学生女子

1位：会社員

2位：薬剤師

3位：漫画家／イラストレーター

▼高校生男子

1位：会社員

2位：公務員

3位：ITエンジニア／プログラマー

▼高校生女子

1位：会社員

2位：公務員

3位：看護師