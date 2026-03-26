お医者さんごっこの患者役に任命された豆柴さん。先生役の2歳の娘さんの診察はかなり大胆なようで…！？思わず笑ってしまう光景が話題を呼び、投稿は39万回再生を突破。「こんな優しい柴いる？」「ほっこり♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子の『お医者さんごっこ』に付き合う犬→患者役に任命されて…無茶苦茶すぎる光景】

わんこと女の子のお医者さんごっこ

娘さんとわんこの微笑ましい『お医者さんごっこ』の様子が、TikTokアカウント「suzuupina」に投稿され反響を集めています。ゴロンとお腹を見せて横たわる豆柴の女の子「すず」ちゃんは患者さん役、2歳の娘さんは先生役でごっこ遊びが始まったそうです。

「チクチクしましょ～！」と言いながら、娘さんがカバンから取り出したのはおもちゃの注射器。そしてすずちゃんのお腹に注射器をプスリ…！一度では終わらずに何度もプスプスする娘さんに、見守っているママも思わず苦笑いだったそう。

当のすずちゃんは娘さんのなすがまま。見本のような患者役を演じていたといいます。

ハチャメチャな診察に爆笑！

続いて娘さんが取り出したのはおもちゃの体温計。すずちゃんの熱を測ろうと首下に体温計を当てて…測定結果はまさかの「100度10！」。娘さんのこの言葉にはもはや笑いをこらえることができません…！

このときのすずちゃんは、フワァ～と大きなあくび。『そんなわけないよね～』とでも言わんばかりの姿も、まさに患者さんそのもの。

ごっこ遊びに付き合う優しいわんこ

注射、体温測定が終わり、いよいよ薬が処方されます。娘さんが「からいからい…」と言いながら、カバンから容器に入った液体を取り出しました。まるで娘さんの言葉が分かっているかのように、差し出されたお薬から顔を遠ざけるすずちゃん。

元気になるためにはお薬を飲まないといけませんね。娘さんはすずちゃんの口元にお薬を近づけると、そのままパタリと倒れるように横たわってしまったとか…！薬が効いたのか、辛くて驚いたのか…いずれにしても状況にぴったりな行動だったとか。なんと演技の上手な患者さんでしょう。

2歳の先生のハチャメチャなお医者さんごっこにも、嫌な素振り一つ見せず患者役を全うしたすずちゃんなのでした♡

ふたりの微笑ましいごっこ遊びには「こんな優しい柴おる？(笑)」「寝転ぶなんて分かってる！」「おりこうに診察受けてるね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「suzuupina」には、すずちゃんと娘さんのほっこりあたたかな日常が紹介されています。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「suzuupina」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております