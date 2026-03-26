パラダイスセガサミーは、「ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティ」を3月9日に開業した。

統合型リゾート「パラダイスシティ」内に位置し、デラックス、スイート、レジデンスなど全501室を設ける。室内では大きなガラス窓からパノラマの景色を望める。会員特別価格の宿泊料金は、2名1室利用時1泊1室あたり323,000ウォンから（税別、朝食付）。

館内には屋内プールとキッズプール、サウナ、フィットネス、最大1,144名を収容するリージェンシーボールルームやコンファレンスルームなどのイベント・ミーティング施設を備えた。食事はオールデイダイニング「マーケットカフェ」で韓国の旬の食材を用いた石焼料理などの韓国料理や各国の料理による朝食ビュッフェを提供するほか、ラウンジ「スウェルラウンジ」でコーヒーや軽食、ワイン、カクテル、韓国の素材を使用したシグネチャーカクテルを用意する。日本語対応スタッフもいる。

アクセスは、仁川国際空港第1ターミナルから車で約5分、第2ターミナルから車で約20分。空港とホテルを結ぶ無料シャトルサービスも運行する。