旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■似て非なるもの

正解：ツワブキ

難易度：★★★☆☆

アク抜きは丁寧に！

ツワブキとはキク科ツワブキ属に属する多年草です。

日本の太平洋側を中心に、本州の関東以西から九州にかけて分布しています。海岸の岩場や斜面に群生することが多いのですが、都市部の道端や公園などでも見かけることが多い植物です。食用とされるのは、おもに若い葉柄（茎の部分）です。

旬の時期は春で、3月から5月頃がもっとも柔らかく、香りも穏やかで食べやすいとされています。

食用とすることが多い地域は、九州・四国・紀伊半島です。

とくに長崎県、熊本県天草地方、高知県、愛媛県などでは春の山菜として古くから親しまれてきました。これらの地域では「つわ」と呼ばれ、春の訪れを告げる食材とされています。野生のものが中心ですが、九州の一部では栽培も行われています。

見た目はフキに似ていますが、フキよりも太く、スジが少なく、下処理がしやすい点が特徴です。皮をむくときに手が黒くなることがありますが、これはポリフェノールによるもので、フキと同じ性質です。

フキに似たほろ苦さと、噛んだときに広がる独特の香りが味の特徴です。野生のツワブキはやや苦味が強めですが、春先の若い茎は柔らかく、苦味も穏やかです。シャキッとした歯ごたえがあり、煮るとほどよく柔らかくなります。

食べ方として一般的なのは、しょう油と砂糖で甘辛く煮る「煮物」や「きんぴら」です。油との相性がよいため、きんぴら風に仕上げると香りが際立ちます。地域によっては味噌汁の具にしたり、天ぷらにしたりすることもあります。

注意点は、ピロリジジンアルカロイド（植物がもつ天然の毒性成分）が含まれているため、丁寧なアク抜きをすること、アクの少ない若い茎を食べることです。

また、排気ガスの粒子や除草剤、犬猫の排泄物が付着しているなど衛生面の問題もあるため、路肩や公園に生えているようなものは食べるのを避けましょう。

美味しいツワブキの見分け方

茎が細めで、折ったときにみずみずしく、スジが目立たないものを選びましょう。太すぎる茎は、火を通してもスジっぽさが残りやすく、苦味も強く出ることがあります。

表面に茎の色が均一で、ハリがあるものが新鮮です。採れたてのツワブキは折るとパキッと音がするほどハリがあります。

逆に、乾いたようにしなびているものや、切り口が黒ずんでいるものは時間が経っているので避けましょう。

葉が付いている場合は、葉がピンとしていてツヤがあるものを。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

ツワブキの注目栄養素

注目したいのは、高い抗酸化作用を持つポリフェノールの一種、クロロゲン酸です。

これはコーヒーなどにも含まれる成分で、体内の活性酸素を除去し、生活習慣病の予防や老化防止に役立つことが期待されています。独特の苦味や香りの正体もこれらの成分に由来しており、まさに「良薬口に苦し」を体現するような野草といえるでしょう。

食物繊維が豊富である点も見逃せません。

不溶性食物繊維が腸内環境を整え、便通を改善するだけでなく、血糖値の急激な上昇を抑える一助となります。

さらに、ミネラル類ではカリウムの含有量が際立っています。カリウムは体内の余分な塩分（ナトリウム）を排出する働きがあるため、むくみに悩む人や血圧が高めの人には心強い味方です。

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【写真クイズ】この食材の名前は？ フキに似ていますが（4枚）