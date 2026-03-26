「年下に負けた…」「やられすぎだ」U-19日本代表がウズベクを撃破。相手国ファンは嘆き「私たちよりずっと上手いな」
若きサムライたちが、敵地で結果を残した。
ウズベキスタン遠征に臨んでいるU-19日本代表は現地３月25日、U-20ウズベキスタン代表と国際親善試合で対戦し、１−０で勝利を収めた。
試合は立ち上がりから日本が主導権を握る展開に。すると31分、ニック・シュミットからの鋭い縦パスを受けた吉田湊海が左サイドを突破し、ペナルティエリア内へクロス。これに反応した高岡伶颯がヘディングで合わせ、ゴール左へ流し込んだ。
その後は追加点こそ奪えなかったものの、集中した守備で相手の反撃を封じ、１点のリードを守り切った。
この結果に対し、SNS上ではウズベキスタンのファンからも反応が続出。「体力、スピード、機転、そして粘り強さの面で日本に劣っている」「簡単にやられすぎだ」「年下対手に負けた…」「予想通りの結果だ」「日本の選手は私たちよりずっと上手いな」といった声が上がり、日本の完成度の高さを認めるコメントも目立った。
来年のU-20ワールドカップを目ざすU-19日本代表は、30日にも再びウズベキスタンと対戦予定。若き世代の成長に、引き続き注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ウズベク撃破に導く高岡伶颯の決勝弾！
ウズベキスタン遠征に臨んでいるU-19日本代表は現地３月25日、U-20ウズベキスタン代表と国際親善試合で対戦し、１−０で勝利を収めた。
試合は立ち上がりから日本が主導権を握る展開に。すると31分、ニック・シュミットからの鋭い縦パスを受けた吉田湊海が左サイドを突破し、ペナルティエリア内へクロス。これに反応した高岡伶颯がヘディングで合わせ、ゴール左へ流し込んだ。
この結果に対し、SNS上ではウズベキスタンのファンからも反応が続出。「体力、スピード、機転、そして粘り強さの面で日本に劣っている」「簡単にやられすぎだ」「年下対手に負けた…」「予想通りの結果だ」「日本の選手は私たちよりずっと上手いな」といった声が上がり、日本の完成度の高さを認めるコメントも目立った。
来年のU-20ワールドカップを目ざすU-19日本代表は、30日にも再びウズベキスタンと対戦予定。若き世代の成長に、引き続き注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ウズベク撃破に導く高岡伶颯の決勝弾！