「先駆者である中田、香川や本田以来…」米大手メディアが23歳日本人に注目！「Jリーグの次なるブレイクスターになり得る」
米大手スポーツチャンネルの『ESPN』が、サンフレッチェ広島の中村草太に注目している。
現在23歳のFWは、2025年に明治大から広島に加入。昨季はルーキーイヤーながら、主力として活躍し、国内の公式戦42試合に出場して９ゴールをマーク。日本代表にも初選出され、E-１選手権を戦っている。
同メディアはそんな中村について、「Jリーグの次なるブレイクスターになり得る」と伝える。
「先駆者である中田英寿、香川真司や本田圭佑らが活躍して以来、Jリーグはヨーロッパへトップレベルの才能を継続的に輩出し続けてきた。中村もその流れに加わる可能性を秘めた選手の一人だ」
一方、「サッカー界では、有望選手は10代でブレイクするのが一般的だが、23歳の中村は、遅咲きと言えるかもしれない」と指摘する。
それでも「プロ入りが比較的遅かったとはいえ、輝かしい未来が待っている。ヨーロッパへ移籍してから成功を収めた同胞の選手は数多く存在するからだ」とし、リバプールの日本代表MF遠藤航の名前を挙げつつ、こう見解を示した。
「彼は25歳で日本を離れ、ブンデスリーガのシュツットガルトでキャプテンを務めた後、リバプールへの非常に大きな移籍を叶えた」
若きアタッカーのさらなる飛躍に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在23歳のFWは、2025年に明治大から広島に加入。昨季はルーキーイヤーながら、主力として活躍し、国内の公式戦42試合に出場して９ゴールをマーク。日本代表にも初選出され、E-１選手権を戦っている。
同メディアはそんな中村について、「Jリーグの次なるブレイクスターになり得る」と伝える。
一方、「サッカー界では、有望選手は10代でブレイクするのが一般的だが、23歳の中村は、遅咲きと言えるかもしれない」と指摘する。
それでも「プロ入りが比較的遅かったとはいえ、輝かしい未来が待っている。ヨーロッパへ移籍してから成功を収めた同胞の選手は数多く存在するからだ」とし、リバプールの日本代表MF遠藤航の名前を挙げつつ、こう見解を示した。
「彼は25歳で日本を離れ、ブンデスリーガのシュツットガルトでキャプテンを務めた後、リバプールへの非常に大きな移籍を叶えた」
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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