久保史緒里、楽天イーグルスで4年連続、通算6回目のセレモニアルピッチ決定 乃木坂46卒業後もマウンドに「心からうれしい」
元乃木坂46で俳優の久保史緒里が、5月16日に楽天モバイル 最強パーク宮城で行われる、楽天イーグルス対福岡ソフトバンクホークス戦において、セレモニアルピッチを行うことが決定した。
【撮り下ろし多数】卒業後、何かが変わった雰囲気をまとう久保史緒里
宮城県出身の久保は、2023年から4年連続、通算6回目の登場。当日はセレモニアルピッチのほか、さまざまなイベントにも出演する予定。詳細は決まり次第、楽天イーグルス球団WEBサイトで伝えられる。
さらに、当日は「EXCITINGシリーズ」を開催。東北6県のシルエットがデザインされた「サードユニフォーム2026」を当日の観戦チケットを持っている先着1万5000人にプレゼント。楽天イーグルスのファンを公言している久保も「サードユニフォーム2026」を着用し、ファンと共に熱く楽天イーグルスを応援する。
■久保史緒里コメント
昨年に引き続き、今年も参加させていただけること、大変うれしく思います。
上京を機に、長年習い続けた東北ゴールデンエンジェルスのチアを離れたあとも、スタジアムに立つ機会を再びいただき、乃木坂46を卒業したタイミングでも、こうして長年応援している楽天イーグルスの皆さまの本拠地に立たせていただけること、大変ありがたく、心からうれしいです。
当日は、日頃の応援の気持ちと感謝の気持ちを届けられるよう、精一杯努めさせていただきます。
よろしくお願いいたします！
【撮り下ろし多数】卒業後、何かが変わった雰囲気をまとう久保史緒里
宮城県出身の久保は、2023年から4年連続、通算6回目の登場。当日はセレモニアルピッチのほか、さまざまなイベントにも出演する予定。詳細は決まり次第、楽天イーグルス球団WEBサイトで伝えられる。
■久保史緒里コメント
昨年に引き続き、今年も参加させていただけること、大変うれしく思います。
上京を機に、長年習い続けた東北ゴールデンエンジェルスのチアを離れたあとも、スタジアムに立つ機会を再びいただき、乃木坂46を卒業したタイミングでも、こうして長年応援している楽天イーグルスの皆さまの本拠地に立たせていただけること、大変ありがたく、心からうれしいです。
当日は、日頃の応援の気持ちと感謝の気持ちを届けられるよう、精一杯努めさせていただきます。
よろしくお願いいたします！