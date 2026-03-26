楽天は26日、5月16日のソフトバンク戦で宮城県出身の俳優・久保史緒里さんがセレモニアルピッチを行うことになったと発表した。

2023年から4年連続通算6回目の来場となる久保 史緒里さん。当日はセレモニアルピッチに登場する他、様々なイベントにも出演予定。詳細は決まり次第球団WEBサイトで発表。

さらに、当日は「EXCITINGシリーズ」を開催。東北6県のシルエットがデザインされた「サードユニフォーム2026」を当日の観戦チケットを持っている先着15,000名にプレゼント。

▼ 久保 史緒里さんコメント

「昨年に引き続き、今年も参加させていただけること、大変嬉しく思います。上京を機に、長年習い続けた東北ゴールデンエンジェルスのチアを離れたあとも、スタジアムに立つ機会を再びいただき、乃木坂46を卒業したタイミングでも、こうして長年応援している楽天イーグルスの皆さまの本拠地に立たせていただけること、大変ありがたく、心から嬉しいです。当日は、日頃の応援の気持ちと感謝の気持ちを届けられるよう、精一杯努めさせていただきます。

よろしくお願いいたします！」