デート中、彼氏を地味に傷つけている「相づち」９パターン
いくら彼氏を愛していても、会話に集中できなかったり、受け答えが面倒になることはあるもの。とはいえ、雑なリアクションを返してしまうと、こちらの想像以上に彼氏にダメージを与えてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「デート中、彼氏を地味に傷つけている『相づち』９パターン」をご紹介します。
【１】退屈していることがありありと伝わってくる「ふーん」
「これが倦怠期か…と憂鬱な気分になった」（20代男性）というように、心ここにあらずの様子で彼氏の話を受け流すと、「愛が薄れた」と早合点されてしまいそうです。「仕事のことを考えてた」などとうまく取り繕って、早急に誤解を解きたいところです。
【２】壁に向かって話したほうがマシ！とカチンとくる「終わった？」
「スマホ見ながら聞いてる時点でイラッとしたけど、この一言で完全にキレた」（20代男性）というように、あまりに心ない対応をすると、ケンカに発展するおそれがあります。デートを台無しにしたくなければ、彼氏とのおしゃべりにしっかり注意を向けましょう。
【３】もういいです…と完全に気持ちが萎える「なにそれ、意味わかんない」
「吐き捨てるように言われて、会話する気が失せた」（20代男性）というように、相手の言うことが理解不能だからといって一刀両断にすると、向こうからも拒絶されてしまいそうです。キョトンとした顔で説明を求めたほうが、愛嬌があって好印象でしょう。
【４】一言くらい感想を挟めよ！と突っ込みたくなる「そんなことより…」
「話題を変えるにしても、やり方があると思う」（20代男性）というように、彼氏の話をスルーして自分の話を始めるのは、失礼に値しそうです。些細なすれ違いの積み重ねが別れにつながる危険もあるので、「親しき仲にも礼儀あり」と肝に銘じましょう。
【５】トークスキルのなさに自信喪失してしまう「えっ、それだけ？」
「渾身のネタだったのに…。このまま無口な男になりそう（泣）」（10代男性）というように、あからさまに「話がつまらない」と思っていることを示して、彼氏を傷つけてしまうケースです。自分の感想はさておいて相手が望む反応をしてみせるのも、愛情のうちかもしれません。
【６】仕方なく耳を傾けていることがバレバレの「はいはいはいはい」
「なんかバカにされてる気がする」（20代男性）というように、「はい」を重ねる相づちは、相手を不快な気分にさせてしまうようです。癖で言ってしまっている人は、彼氏の堪忍袋の緒が切れる前に、意識して直したほうがいいでしょう。
【７】気づいても口には出さないでほしい「その話、前にも聞いた」
「そんなにズバッと切り捨てなくても…とガックリきた」（10代男性）というように、繰り返し同じ話を聞かされても、正面切って指摘するのは控えたほうがよさそうです。うっかり口走ってしまったら、「でも何度聞いても笑えるね！」などと好意的な意見を加えてごまかすのが得策でしょう。
【８】適当すぎてテンションがガタ落ちしてしまう「あー、わかるー」
「おざなりな言い方だったから、かえって嘘っぽく聞こえた」（20代男性）というように、とりあえず賛同しておけばいいわけでもないようです。とはいえ、同じセリフでも、きちんと目を見て言ってあげれば、意気投合したような雰囲気になって、悪い気にはさせないかもしれません。
【９】冷淡なリアクションに心が折れそうになる「だから？」
「まずいこと言ったかな？とビクビクしてしまった」（10代男性）というように、無愛想に話の先を促して、図らずも相手を威圧してしまうケースです。今日はなんだかイライラするな…と感じたら、彼氏に八つ当たりしてしまわないよう気を引き締めましょう。
男心は意外と繊細なようです。うっかり失言して後悔しないよう、緊張感と愛情を持って接しましょう。（安藤美穂）
【１】退屈していることがありありと伝わってくる「ふーん」
「これが倦怠期か…と憂鬱な気分になった」（20代男性）というように、心ここにあらずの様子で彼氏の話を受け流すと、「愛が薄れた」と早合点されてしまいそうです。「仕事のことを考えてた」などとうまく取り繕って、早急に誤解を解きたいところです。
「スマホ見ながら聞いてる時点でイラッとしたけど、この一言で完全にキレた」（20代男性）というように、あまりに心ない対応をすると、ケンカに発展するおそれがあります。デートを台無しにしたくなければ、彼氏とのおしゃべりにしっかり注意を向けましょう。
【３】もういいです…と完全に気持ちが萎える「なにそれ、意味わかんない」
「吐き捨てるように言われて、会話する気が失せた」（20代男性）というように、相手の言うことが理解不能だからといって一刀両断にすると、向こうからも拒絶されてしまいそうです。キョトンとした顔で説明を求めたほうが、愛嬌があって好印象でしょう。
【４】一言くらい感想を挟めよ！と突っ込みたくなる「そんなことより…」
「話題を変えるにしても、やり方があると思う」（20代男性）というように、彼氏の話をスルーして自分の話を始めるのは、失礼に値しそうです。些細なすれ違いの積み重ねが別れにつながる危険もあるので、「親しき仲にも礼儀あり」と肝に銘じましょう。
【５】トークスキルのなさに自信喪失してしまう「えっ、それだけ？」
「渾身のネタだったのに…。このまま無口な男になりそう（泣）」（10代男性）というように、あからさまに「話がつまらない」と思っていることを示して、彼氏を傷つけてしまうケースです。自分の感想はさておいて相手が望む反応をしてみせるのも、愛情のうちかもしれません。
【６】仕方なく耳を傾けていることがバレバレの「はいはいはいはい」
「なんかバカにされてる気がする」（20代男性）というように、「はい」を重ねる相づちは、相手を不快な気分にさせてしまうようです。癖で言ってしまっている人は、彼氏の堪忍袋の緒が切れる前に、意識して直したほうがいいでしょう。
【７】気づいても口には出さないでほしい「その話、前にも聞いた」
「そんなにズバッと切り捨てなくても…とガックリきた」（10代男性）というように、繰り返し同じ話を聞かされても、正面切って指摘するのは控えたほうがよさそうです。うっかり口走ってしまったら、「でも何度聞いても笑えるね！」などと好意的な意見を加えてごまかすのが得策でしょう。
【８】適当すぎてテンションがガタ落ちしてしまう「あー、わかるー」
「おざなりな言い方だったから、かえって嘘っぽく聞こえた」（20代男性）というように、とりあえず賛同しておけばいいわけでもないようです。とはいえ、同じセリフでも、きちんと目を見て言ってあげれば、意気投合したような雰囲気になって、悪い気にはさせないかもしれません。
【９】冷淡なリアクションに心が折れそうになる「だから？」
「まずいこと言ったかな？とビクビクしてしまった」（10代男性）というように、無愛想に話の先を促して、図らずも相手を威圧してしまうケースです。今日はなんだかイライラするな…と感じたら、彼氏に八つ当たりしてしまわないよう気を引き締めましょう。
男心は意外と繊細なようです。うっかり失言して後悔しないよう、緊張感と愛情を持って接しましょう。（安藤美穂）