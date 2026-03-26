フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX」より「幽鬼 制服ver. 1/7 スケールフィギュア」を発売する。受注販売となり、3月26日10時から5月18日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで予約を受け付ける。価格は23,100円。発送は11月を予定している。

本商品は、アニメ「死亡遊戯で飯を食う。」に登場する「幽鬼」を制服ver.で立体化したもの。作中の制服姿をもとに、静かに佇みながらも芯の強さを感じさせる姿が丁寧に造形されている。凛とした表情は、幽鬼の持つクールな魅力を繊細に表現し、ふわりと広がる髪は、毛流れ1本1本まで立体的に表現。動きを感じさせるシルエットがフィギュア全体に躍動感を与えている。

さらに、手にした銃などの小物類も細部まで精巧に再現されており、こだわりの質感やディテールが世界観をより一層引き立てている。全高は約240mm（台座含む）。

「幽鬼 制服ver. 1/7 スケールフィギュア」概要

【イメージ画像】

【作品名】「死亡遊戯で飯を食う。」

【SKU】AMU-FNX1194

【価格】23,100円

【販売形態】受注販売

【商品サイズ】全高：約240mm（台座含む）

【仕様】プラスチック製 塗装済み完成品

【原型】洋平/榊馨(Wonderful Works)

【彩色】和也工房

【撮影】PHOTO STUDIO Chocot

【予約受付期間】3月26日10時～5月18日23時59分

【お届け時期】11月発送予定

【ブランド】F:NEX

【商品タイプ】スケールフィギュア

【予約場所】FURYU HOBBY MALL ほか

【発売元】フリュー

【販売元】フリュー

(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会