◆センバツ第８日 ▽２回戦 大垣日大１―３山梨学院（２６日・甲子園）

３年ぶりのセンバツＶを狙う山梨学院は、大垣日大（岐阜）を破り、２年ぶりの８強入りを決めた。初戦で左手首を骨折した最速１５２キロの二刀流・菰田陽生（３年）が先発を外れる中、終盤に勝ち越して接戦を制した。

初回に先発の左腕・渡部瑛太（２年）が２死から右翼へソロを浴びて先取点を献上。打線は５回まで無得点に封じられたが、６回に１死三塁から３番に入った金子舜（２年）が中前へ適時打を放って同点に追いついた。山梨学院は７回にも２死満塁の好機から１番・石井陽昇（３年）が中前へ２点適時打を運び、勝ち越した。

投手陣は渡部が８回１／３を１失点。９回のピンチは木田倫大朗への継投でしのぎ、逃げ切った。

菰田は初戦となった２２日の長崎日大戦、５回２死一塁の守備で打者走者と交錯し、６回から交代。試合後に診察を受け、「左橈骨遠位端（とうこつえんいたん）骨折」と診断を受けた。２４日に取材に応じた吉田洸二監督（５６）は、次戦以降の出場について「常識的に試合出場は難しい。ベンチには入ると思います」と説明していた。

初戦では２番に入り、左翼へ先制アーチを運んだ主砲の離脱で、得点力ダウンは必至の状況に。試合前取材に応じた吉田監督は、「菰田主将抜きでのチーム構成はしてきたことがなかった」と吐露。「練習試合と去年の秋の公式戦も振り返ると菰田選手の打点とか、一打からチームが乗っていくところがあった。得点がどれぐらい取れるかなというのが、一番心配なところ」と語っていたが、チーム一丸で主将の不在を乗り越えた。菰田はこの日ベンチ入りし、伝令役としてマウンドへ。主将としてチームを鼓舞した。