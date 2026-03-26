エチュードの平成コスメが復活♡ラブリー クッキー ブラッシャー限定登場

あの頃ときめいた“平成コスメ”が、今ふたたび♡韓国コスメブランド「エチュード」から、懐かしの人気チーク『ラブリー クッキー ブラッシャー』が数量限定で復活します。ころんと可愛いパッケージと、ふんわり色づく愛され発色はそのままに、令和の今でも使いたくなる魅力がたっぷり。思わずポーチに入れたくなる、ときめきアイテムをぜひチェックして♪

懐かし可愛い♡平成チーク復活

『ラブリー クッキー ブラッシャー』



価格：880円（税込）

まるでお菓子のようなスイートカラーと、コロンとしたキュートなパッケージが魅力。頬にのせるだけでふんわり発色し、イキイキとした血色感*¹を演出します。

懐かしさと可愛さを兼ね備えた、まさに“平成コスメ”の代表的存在です。

容量：4g

発売日：2026年4月10日～順次

販売場所：ドン・キホーテ系列店舗（一部店舗除く）

*¹ メイクアップ効果による

YSL BEAUTY新作リップ誕生♡“ふわじゅわ”質感で叶える水彩ヌードメイク

ふんわり発色＆ロングキープ

皮脂や汗を吸着するシーバムコントロールパウダー配合*²により、美しい発色を長時間キープ。色ムラになりにくく、自然に肌になじむ仕上がりが特徴です。

ほんのり色づく柔らかな発色で、色素薄い系メイクにもぴったり。デイリー使いしやすい優秀チークです。

*² シリカ

ポンポンするだけ簡単メイク

付属のリボン付きふわふわパフで、頬にポンポンとのせるだけ♪粉飛びしにくく、初心者でも簡単に均一に塗布できます。テクニックいらずで、誰でもナチュラルな愛されほっぺが完成。

メイク時間も楽しくなるような、乙女心くすぐるポイントです。

今だけのときめきを手に入れて♡

懐かしさと新しさが絶妙に重なり合う『ラブリー クッキー ブラッシャー』は、今だからこそ楽しみたい特別なアイテム。

見た目の可愛さはもちろん、使い心地や仕上がりも魅力的で、毎日のメイクに小さなときめきをプラスしてくれます。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡この春、自分だけの“愛されほっぺ”を叶えてみてください♪