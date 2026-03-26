ミスタードーナツ、春夏“新作6種”発売 “サクサク”パイ3種と柑橘香る涼風麺
ミスタードーナツは、4月1日から期間限定で「ミスドゴハン」の春夏メニューを発売する。世界のグルメをイメージしたパイ3種と、柑橘を取り入れた涼風麺3種の全6商品を展開し、朝食からランチ、軽食まで幅広いシーンに対応する。
【写真】ミスドに新たに登場！ミートソースとマッシュポテトパイなど
今回登場するパイは、サクサクの生地に各国の料理をイメージした具材を包み込んだ商品。イギリスの家庭料理をイメージした「ミートソースとマッシュポテトパイ」は、牛ひき肉のミートソースと滑らかなマッシュポテトを組み合わせた一品。
「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」は、ハムと玉ねぎ入りのホワイトソースにチーズソースを重ね、フランスの定番料理を表現した。「バターチキンカレーパイ」は、インド北部発祥のバターチキンカレーをベースに、マイルドな辛さとスパイスの風味が特徴となっている。
また、飲茶メニューとして提供される涼風麺は、和・洋・中の3種をラインアップ。「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」は、かつおと昆布だしにかぼすと大根おろしを合わせたさっぱりとした味わい。「トマト海鮮野菜涼風麺レモンジュレ添え」は、海鮮の旨味を加えたトマトベースのスープに、レモン酢ジュレの酸味がアクセントとなる。「柚子入り豆乳担々涼風麺」は、濃厚なごま豆乳スープに柚子の風味を加え、ラー油の辛味が効いた一杯に仕上げた。
販売期間は4月1日から9月下旬までを予定し、パイは全国の店舗（一部除く）で、涼風麺は飲茶取り扱い店舗で提供する。価格はパイ各種がテイクアウト259円、イートイン264円、涼風麺は各682円（イートイン）。
【写真】ミスドに新たに登場！ミートソースとマッシュポテトパイなど
今回登場するパイは、サクサクの生地に各国の料理をイメージした具材を包み込んだ商品。イギリスの家庭料理をイメージした「ミートソースとマッシュポテトパイ」は、牛ひき肉のミートソースと滑らかなマッシュポテトを組み合わせた一品。
また、飲茶メニューとして提供される涼風麺は、和・洋・中の3種をラインアップ。「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」は、かつおと昆布だしにかぼすと大根おろしを合わせたさっぱりとした味わい。「トマト海鮮野菜涼風麺レモンジュレ添え」は、海鮮の旨味を加えたトマトベースのスープに、レモン酢ジュレの酸味がアクセントとなる。「柚子入り豆乳担々涼風麺」は、濃厚なごま豆乳スープに柚子の風味を加え、ラー油の辛味が効いた一杯に仕上げた。
販売期間は4月1日から9月下旬までを予定し、パイは全国の店舗（一部除く）で、涼風麺は飲茶取り扱い店舗で提供する。価格はパイ各種がテイクアウト259円、イートイン264円、涼風麺は各682円（イートイン）。