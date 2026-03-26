有名大学を卒業し、大手企業で順調にキャリアを積んでいた自慢の長男が、37歳にして「FIRE」を宣言。6,000万円の資産で投資生活に入ると言うのですが、定年を迎えたばかりの石川さん（65歳、仮名）には理解の範囲を超えた選択でした。本当にお金は足りるのか？ そして何より、働かない息子を誇りに思えるのでしょうか。FIREの課題と解決策について、FPの青山創星氏と一緒に考えてみましょう。

年収1,500万円、優秀な息子が突然の「無職宣言」

「仕事を辞めました。明日から無職です」

息子の健太郎さん（37歳）からLINEでこんなメッセージが届いたのは、石川太郎さん（65歳、仮名）が定年退職して半年が経った桜の季節でした。石川さんは思わず妻を呼んで画面を見せました。

「何かの冗談でしょう」と妻は首を振りましたが、続く長文メッセージを読んで言葉を失いました。健太郎さんは本気でした。

有名私立大学商学部を卒業後、大手総合商社に就職した健太郎さんは、夫婦の自慢でした。年収は30代半ばで約1,500万円もあったというのに、なぜ辞めるのか。石川さんは健太郎さんを呼び出しました。

健太郎さんは入社以来、深夜まで続く海外との交渉や数ヵ月単位の海外出張を繰り返してきたそうです。いつどこの国に転勤を命じられるかわからず、結婚も住まいも自分では決められません。「自分の人生を会社に預けている感覚だった」と健太郎さんは言いました。その閉塞感が、FIREへの強い動機になったようです。

そして「15年間で約6,000万円の資産を築いた。それを年4%で運用し、年間240万円の収入を得て生活していく。もう一生働く気はない」と説明しました。

石川さん自身の退職金は2,500万円、厚生年金は月18万円。息子の資産の方が多いことに驚きつつも、37歳の若さで働くのをやめるという発想に、どうしても納得がいきませんでした。

3ヵ月後…息子の変わり果てた姿に愕然

退職から3ヵ月後、心配になって健太郎さんのマンションを訪ねた石川さん。すると、昼の2時にもかかわらずパジャマ姿。「朝11時に起きて株価をチェックしてブログを書いている」と嬉しそうに話しますが、毎朝6時に起きて40年間働いてきた石川さんの目には、ただの怠惰にしか映りません。

会社員時代にはあり得なかった、髪や髭が伸び放題の様子。「友達には会っているのか？」と尋ねると、「みんな平日は働いてるし、休みの日も忙しくて、なかなか会えないよ」と寂しそうに答えます。

石川さんは、改めて疑問を投げかけました。

「せっかく良い大学を出て良い会社に入ったのに、なぜ捨てたんだ」

「父さんは昭和の考えに縛られている。僕は経済的自由を手に入れたんだよ」

「6,000万円で本当に一生暮らしていけるのか？」

「そんなことは計算済みだよ。父さんこそ、年金だけで大丈夫なの？」

石川さんの心配が伝わっているのか、いないのか。話をするうちに怒りが込み上げ、石川さんはつい声を荒げました。

「もしもの時、私たちを頼ろうなどと思うなよ」

健太郎さんは黙って立ち上がり、翌朝の見送りにも出てきませんでした。

石川さんにとって自慢の息子だった健太郎さん。しかし今となっては、特別な成功を収めていなくても、社会の一員として働き、家庭を築いている――そんな子どもを持つ同世代が、心底羨ましくなっていました。

FPが指摘する「4%ルール」の盲点

どうしても息子の考えが理解できない石川さんは、ファイナンシャル・プランナーの永瀬財也さん（仮名）に相談しました。

「息子さんはおそらく、FIREの『4%ルール』に基づいて計算されたのでしょう」と永瀬さんは切り出しました。これはアメリカ発祥の考え方で、資産の50〜75%程度を株式に、残りを債券に投資し、毎年4%ずつ取り崩せば資産は尽きないとされるものです。

4%の根拠は米国市場の過去の平均成長率（年約7%）からインフレ率（約3%）を引いた数字で、必要資金は年間生活費の25倍。年240万円で暮らすなら6,000万円という計算です。

「理屈は明快ですが、落とし穴がいくつもあります」

永瀬さんの説明はこうでした。まず、4%ルールは米国市場の過去データに基づく経験則であり、為替や低金利など日本固有のリスクを踏まえれば、そのまま適用できるとは言い切れません。

また、リタイア直後に暴落が来ると資産が一気に目減りする「収益率の順序リスク」も見逃せません。年2%のインフレが30年続けば購買力はおよそ半分に落ちます。

さらに、退職直後の負担増も見落とされがちです。会社員時代は健康保険料の半分を会社が負担していましたが、退職後は国民健康保険に切り替わり全額自己負担になります。しかも保険料は前年所得で計算されるため、退職翌年は高額の請求が来ます。住民税も同様です。

加えて、60歳まで国民年金保険料（月約1万7,000円）の納付義務があり、37歳から23年間で約470万円。これらが計画に織り込まれていなければ、資産の目減りは想定以上に早まります。

そして最も深刻なのが受け取る年金への影響です。

「息子さんが厚生年金に加入していた期間は15年。会社員時代は高収入でしたが、加入期間が短ければ受給額も少なくなります。国民年金保険料を60歳まで払い続けても、将来の年金は月約12万円ほどでしょう。40年勤めた場合と比べれば、相当大きな差がつきます」

老後資金が足りなくなった場合の「最も怖いシナリオ」

永瀬さんはここで、最も怖いシナリオを示しました。

「資産が想定通りに持たなかった場合、息子さんが年金を早く手に入れるため、繰上げ受給を選択する可能性もあるでしょう。しかし、これは最悪の選択になりかねません」

繰上げ受給は1ヵ月あたり0.4%の減額が一生続きます。60歳開始なら24%減で、月約12万円の年金が約7.6万円にまで下がり、いったん受給を始めると取り消せません。

繰上げのデメリットはそれだけではなく「年金の保険機能への影響もあります」と永瀬さんは続けます。

公的年金には障害年金・遺族年金という保険機能もあります。障害年金は、発症時（初診日）に何の年金に加入していたかで金額が大きく変わります。在職中（厚生年金加入中）なら月約15〜16万円ですが、FIRE後なら月約7万円（いずれも非課税）。

さらに、老齢年金を繰り上げると障害基礎年金も障害厚生年金も原則請求できなくなります。将来の配偶者が受け取るはずの寡婦年金も消滅します。

「減額された年金で暮らしながら、大きな病気や事故に遭っても障害年金が使えない。意外と知られていませんが、これは繰上げ受給の裏側にある大きなリスクです」

親にしかできない「最後の仕事」

永瀬さんはお金の話を終えた後、声のトーンを変えてこう切り出しました。

「石川さん、実はお金よりも心配なことがあります。息子さんには、FIREして何をしたいのかという目標がありますか？」

石川さんは言葉に詰まりました。健太郎さんの口から出たのは「自由になりたい」「働きたくない」という言葉ばかりで、自由になって何をするかは聞いた覚えがありません。

「そこが最大のリスクかもしれません」と永瀬さんは言いました。

やりたいことがあってFIREするなら、それは素晴らしい選択です。しかし「働きたくない」だけが動機なら、社会から孤立し、生きる意欲そのものを失いかねない--。永瀬さんの指摘に、石川さんは昼の2時にパジャマ姿で「友達に会えない」と寂しそうに笑った息子の姿を思い出していました。

「息子さんの選択を全否定すべきではありません。15年で6,000万円を築いた努力は率直にすごいことです。ただし、完全リタイアではなく少額でも安定収入を得続ける『サイドFIRE』が現実的です。パートタイムでもボランティアでもいい。社会との接点を保つことが、資産の寿命だけでなく、息子さん自身の心と体の健康を守ることにつながります」

そのうえで永瀬さんはこう提案しました。

「今日お話ししたリスクを、感情ではなく事実として伝えてみてください。親の小言ではなく客観的な事実として届きやすくするため、私のようなFPを間に挟むのも1つの方法です。『お前は間違っている』ではなく、『一緒にライフプランを確認してみないか』と。計画の穴を一緒に埋めてあげること。それが親にしかできない仕事だと思います」

FIREの理想と現実、その先に必要な対話

FIREという選択自体は、一つの生き方です。しかし計画には盲点がつきものです。

4%ルールの前提条件、退職後の社会保険料負担、少ない年金、繰上げ受給で失う障害年金という安全網、そして目的なき自由がもたらす孤立と心身の衰え--。これらを知ったうえでの判断と、知らないままの判断では、人生の結末はまるで違います。

大切なのは夢を否定することではなく、現実の数字と自分自身に向き合うこと。それが、FIREを目指すすべての人と、その家族への教訓ではないでしょうか。

帰り道、石川さんは健太郎さんにLINEを送りました。

「この前は言い過ぎた。今度、もう一度ちゃんと話さないか」

深夜に届いた返信はたった一言、「いいよ」でした。

ファイナンシャルプランナー

青山創星