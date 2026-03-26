M!LK、『のぞいてみるく？展』について注意喚起「改善が見られない場合、開催内容の変更や中止を検討せざるを得ない」
5人組ダンスボーカルユニット・M!LKは26日、公式Xを更新し、現在大阪で開催中の『のぞいてみるく？展』について注意喚起を行った。
【画像】M!LK、『のぞいてみるく？展』について声明全文
同アカウントには【『のぞいてみるく？展』に関するお願い 】と題した文書を投稿。「現在、『のぞいてみるく？展』大阪会場周辺におきまして、以下のような行為について近隣施設等よりご報告をいただいております」と伝え、「会場入口や歩道での座り込み」「近隣施設での長時間の滞在」「私有地への立ち入り」を問題視した。
続けて「ご来場の皆さまに安心してお楽しみいただくため、会場付近での滞留はご遠慮いただき、周辺のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたします」と呼びかけ。「なお、このまま状況の改善が見られない場合、安全面の観点から開催内容の変更や中止を検討せざるを得ない可能性もございます」と注意を喚起し、「ご来場前に今一度公式サイトをご確認いただけますと幸いです」と呼びかけた。
最後に「皆さまのご理解とご協力を心よりお願い申し上げます」と結んだ。
【画像】M!LK、『のぞいてみるく？展』について声明全文
同アカウントには【『のぞいてみるく？展』に関するお願い 】と題した文書を投稿。「現在、『のぞいてみるく？展』大阪会場周辺におきまして、以下のような行為について近隣施設等よりご報告をいただいております」と伝え、「会場入口や歩道での座り込み」「近隣施設での長時間の滞在」「私有地への立ち入り」を問題視した。
最後に「皆さまのご理解とご協力を心よりお願い申し上げます」と結んだ。