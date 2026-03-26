元TBSアナウンサー時代に「小林悠（はるか）」として活動し、現在はモデルやフリーアナウンサー、アロマセラピストなどの肩書を持つアンヌ遙香（40）が26日までにインスタグラムを更新。小学校の卒業式の写真を公開した。

「先日どさんこWEEKENDでご紹介した、私の卒業写真！！！ 小学校の卒業式です。独特のヘアスタイルは、母親が切ってくれていたもの ボーイッシュでしょ。髪サラサラだったなあ。しみじみ、、、。」とつづり、前髪パッツンの制服写真を公開。「出会いと別れの季節。番組でご紹介したので、せっかくならこっちにも載せておきます。笑笑笑」とつづった。

アンヌの登校に対し「かわいい 髪型もステキです」「小学校！！！？可愛すぎます」「あら！めんこいですねぇ」「オカッパーが似合う！」などと書き込まれていた。

アンヌは10年にTBSに入社し、「みのもんたの朝ズバッ！」「Nスタ」「報道特集」などを担当。16年に退社し、結婚。結婚後はアロマセラピスト、メークスキンケア講師として活動を行ってきた。24年3月には夫が手がける悩み相談アプリ「Flora（フローラ）」の記者発表会に登壇。約8年ぶりに取材陣の前に現れ、話題となった。そして同年8月末に夫との離婚を発表した。現在は北海道札幌市に移住。