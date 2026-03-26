米国の攻撃より前に撮影されたカーグ島の衛星写真＝11日/Airbus

（CNN）イランはここ数週間、米国がカーグ島の掌握作戦を実施する可能性に備え、同島に追加の軍事要員と防空システムを配備し、わなを仕掛けている。この問題に詳しい複数の関係者が明らかにした。

トランプ米政権は、ペルシャ湾北東部に位置する小さなこの島を米軍を投入して占拠することを検討している。同島はイランの原油輸出の約90%を担う経済的生命線であるため、ホルムズ海峡の再開をイランに迫るための交渉材料にするのが米国の目的だ。

しかし米当局者と軍事専門家は、このような地上作戦には米軍に多数の死傷者が発生するなど重大なリスクが伴うとの見方を示す。カーグ島は多層的な防衛体制を備えており、情報筋によれば、イランはここ数週間で携帯式防空ミサイルシステムを追加で移送している。

また、イランは同島の海岸線を含むあちこちに対人地雷や対戦車地雷を含むわなを仕掛けているという。

情報筋によれば、トランプ氏周辺の一部からはこのような作戦を実行する必要性があるのかについて深刻な懸念があがっている。島の占拠に成功したとしても、それだけではホルムズ海峡やイランの世界エネルギー市場に対する支配力をめぐる問題の解消にはつながらないためだ。

イランのガリバフ国会議長は25日、同国の「敵」に対し、イランの島の占拠を試みないよう警告した。

「一部の情報によれば、イランの敵が地域の一国の支援を受け、イランの島の一つを占拠する準備を進めている」と、ガリバフ氏はX（旧ツイッター）に投稿した。「敵のすべての動きは、わが軍の完全な監視下にある。一線を越えれば、その地域国家のすべての重要インフラが、制限なく容赦ない攻撃の標的となるだろう」

カーグ島は米ニューヨーク市マンハッタンの約3分の1の面積。占領作戦を実行するとなれば、米国は大規模な上陸部隊を展開する必要があると、米軍の計画に詳しい人物がCNNに語った。カーグ島はペルシャ湾の北端に位置し、ホルムズ海峡からは離れているが、イランの石油施設に極めて近い。