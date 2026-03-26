ＭＬＢ公式サイトは２５日（日本時間２６日）に同サイトのスタッフ５７人の投票による今季の地区シリーズ、地区優勝、ワールドシリーズ（ＷＳ）優勝チームの予想を発表した。

ア・リーグ東地区はブルージェイズの連覇を予想。先発右腕シース、岡本和真内野手（２９）の獲得評価。ＦＡ移籍したビシェットの穴は大きいが「才能豊かな選手をそろえて埋められる」とした。

ア・リーグ中地区はタイガース。２年連続サイ・ヤング賞の左腕スクバル、アストロズからＦＡ移籍のバルデス、バーランダーの復帰で「最強の先発ローテーションを形成する」のが強みだ。

ア・リーグ西地区はマリナーズの連覇だ。「１１６勝した２００１年以来、最高の戦力を誇る」と評価した。

ア・リーグのワイルドカードは全て東地区でヤンキース、レッドソックス、オリオールズだ。

ア・リーグ優勝はマリナーズで「他球団の２倍以上の票を集めてチャンピオンになった。

ナ・リーグ東地区は２０１５年以来の地区Ｖとなるメッツを挙げた。ビシェット、ポランコの獲得で打線を強化、最多勝右腕ペラルタの加入、千賀滉大投手（３３）が復活。「この改革はすぐに成果を上げる」としている。

ナ・リーグ中地区はカブスとした。右腕カブレラと強打者ブレグマン獲得を評価。昨季１１勝のホートン、今永昇太投手（３２）の復調、クローアームストロングがさらに成長すれば「楽しい夏が再び期待できる」と期待した。

ナ・リーグ西地区は５年連続のドジャースだ。スネルが開幕に間に合わず、佐々木朗希投手（２４）が大不調だが「層の厚さとスター選手の力量を兼ね備えており、どんな障害も乗り越える力を持っている」と強調した。

ナ・リーグのワイルドカードはフィリーズ、パドレス、ブルワーズを挙げた。

ナ・リーグ優勝はドジャースの３年連続だ。タッカーと守護神ディアスの獲得で「さらに強力になったように見える」「他のナ・リーグのチームにとって２連覇中の王者は才能が豊かすぎる」と敵なしとした。

ＷＳ優勝はドジャース。３連覇を達成すれば１９９８〜２０００年のヤンキース以来、５チーム目だ。「ライバルには才能あふれる選手たちがそろっているが、投票者たちはドジャースがＭＬＢの頂点に立ち続け、歴代屈指の強豪チームに名を連ねると見込んでいる」とドジャース王朝が続くことを確信している。