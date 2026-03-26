よくあるダイエットの失敗談！ぽっこりお腹になってしまう原因とは？【プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本】

よくあるダイエットの失敗談！ぽっこりお腹になってしまう原因

体幹を鍛えるメリット:よくあるダイエットの失敗談

よくあるダイエットの失敗談

体脂肪を減らしてもお腹は痩せてくれない

体脂肪は減らせばダイエット成功！そう考えている人は多いのではないのでしょうか。しかし、体脂肪を減らしただけでは、ぽっこりお腹を引き締めることができません。それは、体幹を鍛えられていないからです。

なぜダイエットにも体幹が関係してるのかというと、体幹が弱ければ、腹部の筋肉の力が入らず、お腹の内部に圧力をかけることができません。そのため、下腹が出たままになるのです。この圧力を「腹圧」といいます。腹圧が弱いと骨盤が前に傾き、背骨が曲がってしまいます。お腹が出るだけでなく、姿勢まで悪くなってしまうのです。

ダイエットには腹圧が必要

ぽっこりお腹が引っ込む

体幹回りの筋肉が弱い、つまり、「腹圧」が弱いと、お腹の内部に圧力がかけられなくなる。そうすると、下腹が出た状態に…。骨盤が前に傾いて背骨が曲がり、姿勢が悪くなる。また、老けた印象にもつながってしまう。

【出典】『プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本』/著：木場克己