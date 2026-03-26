前ヤクルト監督の高津臣吾氏（５７）が２６日、フリーキャスターの山本萩子とともに都内の「ＴＯＲＡＮＯＭＯＮ ＨＩＬＬＳ ＣＡＦＥ」で「ＭＬＢ ＢＲＥＡＫＦＡＳＴ ＣＬＵＢ」メディア発表会に出席した。

昨季までヤクルトで監督、選手の間柄だった村上宗隆内野手（２６）が今季からホワイトソックスに移籍。自身もホワイトソックスＯＢの高津氏は今季の展望を聞かれると「ドジャースを応援していないわけじゃないですけど、ドジャースを止めるチームが出てきてほしい」と大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）を擁してワールドシリーズを連覇しているド軍の３連覇を阻止する球団の出現に期待した。

その本命には「ホワイトソックス」と大胆予想。３年連続１００敗以上と低迷している古巣に期待を寄せ「これは大きな賭けですよ（笑）。村上もいますし、是非いいところに行ってほしい」とエールを送った。

ＭＬＢは、メジャーの試合観戦で日本の朝を元気にスタートさせる新しい生活習慣などを提案しており、「ＭＬＢ ＢＲＥＡＫＦＡＳＴ ＣＬＵＢ」はその企画の一つ。この日から４月２６日まで「ＴＯＲＡＮＯＭＯＮ ＨＩＬＬＳ ＣＡＦＥ」をジャックし、アメリカンダイナー風モーニングプレート、ベースボールクリームソーダなど期間限定メニューを用意。メジャーの世界観を体感できる空間を提供している。第２弾以降の開催場所については公式ＳＮＳなどで順次発信していく。