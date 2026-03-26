将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第7局が26日午前9時、前日から行われている大阪府高槻市の「関西将棋会館」で再開された。前日、174分の長考に沈んだ永瀬が選んだ封じ手は「△3八馬」。この手を見た立会人の桐山清澄九段（78）は「苦しいですね」と対局を見守った。

藤井が桂馬を得していることに対し、永瀬は馬を作って対抗したいところだった。だが、1日目に藤井が指した▲3五歩という攻防手により、永瀬が狙っていた馬の活用を先んじて封じられる形に。桐山は「本当は△5九馬と寄ろうとしていたと思うのですが…」としたが、将来的に王手馬取りも見える。「それが指せないのでしょうがなく、ということではないでしょうか」と語った。

永瀬は藤井の右桂を取りに行く手を選んだが、藤井はすぐに▲4五桂と着手。永瀬の手を利用し、逃げつつも攻めに活用する一手だった。「せっかく取りに行った桂を手順にさばかせてしまっている。永瀬さんは後手を引く形です」と桐山は述べた。

このまま藤井の優位拡大を許すわけにはいかない。桐山は「永瀬さんは局面を複雑にし長期戦に持ち込みたいところでしょう」と語る。藤井の王将5連覇か、永瀬の王将初奪取かが決まる運命の大一番。今後の展開に注目が集まる。