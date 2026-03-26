日東精工<5957.T>は２月１０日、２８年１２月期を最終年度とする３カ年の中期経営計画を策定したと発表。連結売上高目標は６３２億円（２５年１２月期実績は５０２億３８００万円）、連結営業利益目標は６０億円（同３４億３１００万円）に設定している。



中期計画は「事業拡大戦略」「環境戦略」「人財戦略」「財務戦略」を前計画より継承・深化させ、４つの戦略すべてが収益力の源となるよう推進する方針。主力のファスナー事業ではデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）化や軽量化に特化した製品の拡販及びラインアップの拡充に取り組むとともに、市場エリアの拡大を図るとしている。



株価は２月２７日につけた昨年来高値８１６円を抜け切れない展開が続いているものの、日足チャートでは中期トレンドを示す７５日移動平均線が上昇基調。ＰＢＲは０．８倍前後と割安感があり、押し目は積極的に狙ってみたい。（参）



出所：MINKABU PRESS