キオクシアが軟調、米ベインキャピタルと東芝が保有株の一部を売却

キオクシアホールディングス<285A.T>が軟調推移。米ベインキャピタルと東芝が保有する株式の一部を売却していたことが２５日の取引終了後に明らかになった。同日には子会社のキオクシアが台湾の半導体メモリーメーカーであるナンヤ・テクノロジー（南亜科技）の第三者割当増資を引き受け、ＤＲＡＭの長期供給契約を締結すると発表したものの、株式の需給動向を懸念した売りが優勢となったもよう。前日の米株式市場で同業のサンディスク＜SNDK＞の株価が下落したことも、キオクシアの株価には重荷となっている。



２５日に提出された変更報告書によると、ベイン傘下のＢＣＰＥパンゲア・ケイマンによる共同保有割合は直近の２９．１３％から２７．４２％に低下した。東芝の保有割合については２０．８５％から１９．６１％に低下した。ＢＣＰＥパンゲア・ケイマンの報告義務発生日は１７日及び１８日。東芝の報告義務発生日は１７日となっている。



出所：MINKABU PRESS