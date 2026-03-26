クイズを通して大切な知識を覚えていただきたい「防災クイズ」のコーナーです。防災士の資格を持つ前田アナウンサーです。

【写真を見る】【防災クイズ】2024年に全国で起きた火災のうち、原因で最も多かったのは？（1）たき火（2）たばこ（3）電気機器

（前田唯アナウンサー）

1年前、岡山市南区で大規模な山林火災が発生し、記録が残る1965年以降で県内最大の被害となりました。原因は「たき火」だと分かっています。春先は乾燥する日もあり、火災が起きやすいことから、改めて火災について考えてみようと思います。

そこで、きょうの問題です。おととし、2024年に全国で起きた火災のうち、原因で最も多かったのは何でしょうか？（1）たき火（2）たばこ（3）電気機器

正解は？

正解は（2）のたばこです。消防庁のまとめによりますと、2024年に発生した火災の原因は多い順に「たばこ」「たき火」「こんろ」だということです。火事の原因の多くは「身近なところ」にあることが分かりますね。

では、エリアでの火事の原因を見てみますと…



岡山では「たき火」香川では、開墾や害虫の駆除のため田畑などの表面を焼く「火入れ」がそれぞれ1位です。岡山県消防保安課によりますと、大都市圏と比べて農業地帯が多いことが要因の一つとして考えられるということでした。では、私たちはどのように気を付ければいいのでしょうか。

たき火や火入れによる火災を防ぐためのポイント

たき火や火入れによる火災を防ぐためのポイントは、（1）消火器具をしっかり準備する（2）付近に燃えやすいものがないか確認（3）必ず火が消えきるまで確認し、それまではその場を離れないの3つです。

（岡山市消防局予防課 中村望さん）

「思わぬところで、自分達の思っている以上に乾燥している状態が続いていますので、野焼き・たき火などから思わぬところで火災に拡大してしまうところがあると思います。また、住宅火災などでもですね、非常に乾燥してますので、燃えると一気に拡大する可能性がありますので、火の取り扱いには十分に注意していただきたいなという風に思っています」

屋外で火を取り扱うには、細心の注意が必要です。届け出が必要なケースもありますので、お住まいの地域のルールに従うようにしてください。



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