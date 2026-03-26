「脊柱管狭窄症」を防ぐ! 腰への負担を最小限に抑える理想的な「寝姿勢」とは?

脊柱管狭窄症の治療効果を高め、再発を防ぐためには、日常生活の習慣を見直すことが欠かせません。運動や姿勢だけでなく、体重管理や食生活、喫煙習慣なども症状に影響を与えることが知られています。医療機関での治療と並行して、自分自身でできる取り組みを続けることが重要です。

監修医師：

松繁 治（医師）

治療における生活習慣の見直し

経歴岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門は整形外科、脊椎外科主な研究内容・論文ガイドワイヤーを用いない経皮的椎弓根スクリュー(PPS)刺入法とその長期成績著書保有免許・資格日本整形外科学会専門医日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医日本整形外科学会認定脊椎内視鏡下手術・技術認定医

脊柱管狭窄症の治療効果を高め、再発を防ぐためには、日常生活の習慣を見直すことが欠かせません。運動や姿勢だけでなく、体重管理や食生活、喫煙習慣なども症状に影響を与えることが知られています。医療機関での治療と並行して、自分自身でできる取り組みを続けることが重要です。

体重管理と食生活

体重が増加すると腰椎への負担が増し、狭窄が悪化しやすくなります。適正体重を維持することは、症状の軽減と進行予防に役立ちます。バランスの取れた食事を心がけ、過度なカロリー摂取を避けることが推奨されます。また、骨や筋肉の健康を保つために、カルシウムやビタミンD、たんぱく質を適切に摂取することも大切です。

喫煙は血流を悪化させ、組織の修復能力を低下させるため、禁煙が強く推奨されます。喫煙者は非喫煙者に比べて術後の回復が遅れる傾向があるとの報告もあります。

日常生活での注意点

重い荷物を持ち運ぶ、長時間の立ち仕事を続けるといった腰に負担のかかる動作は避けることが望ましいです。やむを得ない場合は、休憩を挟んだり補助具を活用したりして負担を分散させます。寝具も重要で、適度な硬さのマットレスを選ぶことで腰への負担を軽減できます。

ストレスや睡眠不足は痛みの感じ方を強める要因となるため、十分な休息とリラックスできる時間を確保することも治療の一環といえます。

まとめ

脊柱管狭窄症は加齢に伴って多くの方が経験する病気ですが、適切な知識と早期の対応によって症状の進行を抑え、生活の質を保つことが可能です。歩行時の痛みやしびれ、間欠跛行といった典型的な症状を理解し、前兆段階での変化に気づくことが早期発見の鍵となります。保存的治療から手術療法まで、症状の程度に応じた選択肢があり、医師との十分な相談のもとで最適な治療法を選ぶことが大切です。日常生活での工夫や運動療法の継続も治療効果を高める重要な要素ですので、自分自身でできることを取り入れながら、必要に応じて専門医の診察を受けてください。

参考文献

日本整形外科学会「腰部脊柱管狭窄症」

日本整形外科学会日本脊椎脊髄病学会「腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン」

国立国際医療研究センター「脊椎外科」