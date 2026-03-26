10周年記念。RINGO×ハローキティのコラボ第2弾にバッグやポーチの限定セットが登場

BAKEが運営する焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は4月1日より、ブランド誕生10周年を記念した特別プロジェクトの第2弾として、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボレーション企画を実施します。

■3種のコラボパイ入りのセットBOX

同コラボでは、「ハローキティ」の特別グッズを添えたセットBOXを3種、「ハローキティ」の世界観を取り入れたフィナンシェ缶1種の全4種の商品を、順次展開します。

セットBOXは、「焼きたてカスタードアップルパイ 〔ハローキティ〕」、「できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕」、「焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕」といった3種のコラボレーションパイ入り。

赤色をベースに「ハローキティ」を取り入れた限定デザインによる「ハローキティのクーラーバッグセット」（3,870円）、「ハローキティ」の刺繍をあしらったキルティング仕立てのポーチによる「ハローキティのポーチセット」（2,852円）、22日より提供開始する「ハローキティのミニプレートセット」（2,852円）の3商品となっています。

フィナンシェ缶「RINGOフィナンシェ ハローキティ 缶」（1,480円）は、オリジナルフィナンシェ3個を、「ハローキティ」のデザイン缶に詰めた限定商品となっています。フィナンシェは、バターのコクが広がる生地に、大きめにカットしたりんごを合わせています。りんごは国産ふじりんごを蜜漬けにしたものとなっています。

■商品概要

商品名：ハローキティのクーラーバッグセット

価格：3,870円

内容：焼きたてカスタードアップルパイ 〔ハローキティ〕×1個、できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕×1個、焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕×1個、オリジナルキルティングクーラーバッグ×1個

発売日：2026年4月1日

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

商品名：ハローキティのポーチセット

価格：2,852円

内容：焼きたてカスタードアップルパイ 〔ハローキティ〕×1個、できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕×1個、焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕×1個、オリジナルキルティングポーチ×1個

発売日：2026年4月1日

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

商品名：ハローキティのミニプレートセット

価格：2,852円

内容：焼きたてカスタードアップルパイ 〔ハローキティ〕×1個、できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕×1個、焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕×1個、オリジナルミニプレート×1枚

発売日：2026年4月22日

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

商品名：RINGOフィナンシェ ハローキティ 缶

価格：1,480円

内容：RINGOフィナンシェ×3個

発売日：2026年4月1日

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗、「BAKE the SHOP」自由が丘店、「BAKE the SHOP」松坂屋静岡店、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」

（C）’26 SANRIO CO., LTD.APPR. NO.L664949

（フォルサ）