マイアミ・オープン

大会期間：2026年3月23日～2026年3月30日

開催地：アメリカ マイアミ, フロリダ

コート：ハード（屋外）

結果：[シモーネ ボレリ / アンドレア ババソリ] 2 - 1 [クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキ]

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マイアミ・オープン第9日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子ダブルス準々決勝で、第7シードのシモーネ ボレリ / アンドレア ババソリと第3シードのクリスチャン ハリソン / ニール スクプスキが対戦した。

第1セットはシモーネ ボレリ / アンドレア ババソリが7-5で先取。第2セットはクリスチャン ハリソン / ニール スクプスキが7-5で奪い返したが、第3セットはシモーネ ボレリ / アンドレア ババソリが10-6で制し、シモーネ ボレリ / アンドレア ババソリがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-26 10:02:06 更新