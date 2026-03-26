「Harry Potter × DIANA」バタービールをモチーフにしたスニーカーなど登場！

ダイアナが展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」は3月26日、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、今年25周年を迎えた世界的大人気作品『ハリー・ポッター』とのコラボレーションアイテムの新シリーズを発売します。

■今年も「バタービール・シーズン」がやってきた！

第一弾では映画『ハリー・ポッターと賢者の石』、第二弾では『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』の世界観を表現したアイテムを展開。

今回はたくさんの魔法使いと世界中のファンに愛されているドリンク「バタービール」にフォーカスし、スニーカーとバッグの2型用意しました。

◇「バタービール・シーズン」について

3月から5月末までの期間、「バタービール・シーズン」として『ハリー・ポッター』作品で登場以降、たくさんの魔法使いと世界中のファンに愛されるドリンク「バタービール」をテーマにした商品を展開します。祝祭「バタービール・シーズン」をぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

■商品情報

◇Butterbeer Series

【Scarf Sneakers】

商品番号：HE44524H

価格：22,000円

サイズ展開：21.5-26.0

バタービールのモノグラム柄を繊細にプリントしたスカーフ、サイドにはクラシカルなロゴプリントを効かせたスニーカー。バタービール瓶の蓋モチーフの精巧に作りこまれたミニチュアパーツや、踵のバタービールグラス刺繍もポイント。泡はぷっくりとしたパールで立体的に表現し、細部までこだわりが詰まっています。

【Clear Bag】

商品番号：AS6240H

価格：18,700円

サイズ：W23×H20×D12

クリアバッグはグラスをイメージし、中の巾着でバタービールを表現しています。泡のふわふわ感が表現できるよう光沢感のあるオーガンジーを重ね、巾着を絞ったときにふわっとなるよう試作を重ねたこだわりのデザインです。バタービールモチーフのミラーチャーム付き。

◇販売について

詳細URL：https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1150

販売開始日：2026年3月26日

販売店舗：ダイアナ一部店舗、アルテミス by ダイアナ一部店舗、プラスダイアナ店舗

ダイアナ公式WEB SHOP：https://www.dianashoes.com/shop/

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