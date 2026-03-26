『ノノガ』ファイナリスト・ふみの、ラジオナビゲーターに抜擢！「すごく楽しみです！ぜひ聞いてください！」

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ふみのが、J-WAVE『GURU GURU!』内『GRUUVE BUNCH』にて木曜ナビゲーターを担当することが決定した。

■“デビュー直後としては異例”の注目を集めるふみの

1月11日に、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビューしたシンガーソングライター・ふみの。

デビュー曲「favorite song」で大きな反響を呼び、Billboard JAPAN Hot 100で9位、Hot Shot Songsで3位にチャートイン、MVは公開から20時間で100万回再生を突破し、YouTube急上昇1位を獲得するなど、“デビュー直後としては異例”の注目を集めた。

さらに路上ライブでの入場規制や、各メディア出演、TikTok×Spotify「Buzz Tracker」Monthly Artist選出など、活動の広がりとともに存在感を高めている。

その勢いのなか、3月13日には自身初の作詞・作曲による2ndデジタルシングル「ホットライン」をリリース。アコースティックギターを基調としたシンプルなサウンドと、親友への想いを綴った等身大の歌詞が共感を呼び、シンガーソングライターとしてのあらたな一歩を提示した。

■「一人喋りはどうやったらうまくできますか？」（ふみの）

そんなふみのが、ラジオ局J-WAVE（81.3FM）番組『GURU GURU!』内のコーナー『GRUUVE BUNCH』（毎週木曜22:35～22:45放送枠）にて、4月2日放送回よりナビゲーターを担当することが決定。今回が自身初のラジオナビゲーター抜擢となる。

本番組は、常識や当たり前を「あえて」逆から見つめることで、新しい発想を生み出していくプログラム。そのなかで『GRUUVE BUNCH』は、本番組がプッシュする音楽シーンを駆け抜けるクリエイターたちのアジトとして、近況や音楽制作の裏側を語りながら、多様な価値観を持つリスナーとのコミュニティを形成していくコーナー。ふみのは、シンガーソングライターとしての視点はもちろん、自身の言葉や日常の感情を通して、リスナー一人ひとりに寄り添う時間を届けていく予定だ。

また、ふみのは、3月25日に開催された『SAISON CARD TOKIO HOT 100 MEGA JAM in MoN TAKANAWA』にゲスト出演。本イベントは、J-WAVE『SAISON CARD TOKIO HOT 100』が毎年実施するリスナー感謝祭イベントであり、JR東日本グループが推進する「TAKANAWA GATEWAY CITY」のまちびらきを記念し、文化施設「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」にて開催された特別な一夜となった。

そのステージ上で、4月から始まるレギュラー番組への意気込みを問われると、「一人喋りはどうやったらうまくできますか？」とクリス・ペプラーにアドバイスを求める場面もあり、会場は終始和やかなムードに包まれた。「すごく楽しみです！ ぜひ聞いてください！」と笑顔で語り、ナビゲーター就任への期待をのぞかせた。さらに、サプライズで「ホットライン」の弾き語りを披露し、会場にはふみのの澄んだ歌声が響きわたった。なお、この模様は3月29日放送の『SAISON CARD TOKIO HOT 100』にてオンエアされる。

デビューから立て続けに話題を集め、「ホットライン」で表現の幅を広げたふみのが、ラジオというあらたな場所でどのような言葉と音楽を紡いでいくのか。今後の活動にも注目が集まる。

■ふみの コメント

■番組情報

J-WAVE（81.3FM）『GURU GURU!』内コーナー『GRUUVE BUNCH』

毎週木曜 22:35～22:45

木曜ナビゲーター：ふみの

※04/02（木）放送回より、ふみののナビゲーター担当がスタート

■リリース情報

2026.03.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ホットライン」

■関連リンク

『GURU GURU!』番組サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/

ふみの OFFICIAL SITE

http://fumino.b-rave.tokyo/

■【画像】ふみのアーティスト写真

■【画像】『GURU GURU!』番組ロゴ他