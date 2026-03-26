26日10時現在の日経平均株価は前日比286.26円（0.53％）高の5万4035.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は577、値下がりは934、変わらずは69と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を192.53円押し上げている。次いで東エレク <8035>が47.13円、フジクラ <5803>が46.13円、ダイキン <6367>が20.06円、レーザーテク <6920>が19.12円と続く。



マイナス寄与度は72.2円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、第一三共 <4568>が11.58円、コナミＧ <9766>が8.86円、ＨＯＹＡ <7741>が6.94円、京セラ <6971>が5.88円と続いている。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、非鉄金属、海運、石油・石炭と続く。値下がり上位には保険、精密機器、空運が並んでいる。



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