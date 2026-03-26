大阪府内の市街地で３月中旬以降、シカが相次いで目撃されており、大阪市が２５日、１頭を市内で捕獲した。

奈良公園（奈良市）から来た可能性があるが、奈良県の山下真知事は「受け入れは難しい。奈良公園に放つなどの対応はできない」と説明。大阪市によると、府内の施設が受け入れに前向きな姿勢を示しているといい、調整を進めている。

出没しているシカは、少なくとも２頭以上いることがわかっている。大阪市などによると、１頭は２４日夜に大阪府警本部関目別館（大阪市城東区）の敷地内で見つかった。府警が市に対応を依頼し、２５日午後１時過ぎに捕獲した。市動物管理センター（同市住之江区）で保護している。

大阪市の横山英幸市長は記者団に対し、「まずは一安心。一時保護施設の確保にめどが付き、周辺住民に被害を及ぼさないエリアに逃げ込んだことから、捕獲の判断をした」と述べた。横山市長は２３日、奈良県と受け入れの可否について協議していることを明らかにしていた。

奈良県などによると、奈良公園のシカは国の「天然記念物」に指定されている。山下知事は２５日、シカが奈良公園から移動した可能性はあるとした上で、奈良市内のエリアから出た場合には鳥獣保護法に基づいてクマやイノシシと同様の野生生物の扱いになる、と説明。「放獣は認められない」と強調した。

大阪市は今後、受け入れに前向きな府内の施設と調整を進める。横山市長は「状況や法的な面を確認し、受け入れ環境も含めて整った段階でお伝えしたい」と話した。