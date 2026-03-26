悪質リフォーム詐欺の検挙件数が過去最多に　「屋根が古くなっている」不安あおり高額請求　“トクリュウ”関与は34件

住宅の無料点検を装い「屋根が古くなっている」などと告げて住人の不安をあおるいわゆる「悪質リフォーム詐欺」事件の検挙数が去年1年間に全国で83事件に上り過去最多となったことが分かりました。

住宅の無料点検を装い「屋根や水道管が古くなっている」と告げて、住人の不安をあおったうえで、本来必要のない工事を行い高額な料金を請求するいわゆる「悪質リフォーム詐欺」事件の検挙数が去年1年間に全国で83事件に上り、前の年より17事件増えて、過去最多となったことがわかりました。

うち34事件では、匿名・流動型犯罪グループ、「トクリュウ」が関与した可能性があったということです。

検挙人数も前の年より45人増えて175人に上り過去最多となりました。

東京都など12都府県では2022年2月から2024年9月までにおよそ400人が「屋根の浮いているところが壊れていて、このまま放置すれば雨漏りがしてしまいます」などと嘘の説明を受け、およそ5億7400万円をだまし取られる被害があり、神奈川県警が40代の会社員の男など5人と1法人を検挙しています。

警察庁は「自宅で突然の訪問を受けた場合は安易に自宅にいれず、その場で点検をさせない、契約をしないこと。困った時には警察に相談をしていただきたい」と注意を呼びかけています。