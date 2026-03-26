姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春（37）が26日、インスタグラムを更新。第2子となる男児を出産したことを報告した。

小春は「3月17日、無事産まれました！3539g 深音の弟 輝音（Teo：テオ）です」と生まれたばかりの次男と長男が並んだ写真などを公開。「産声を聞けた時 今までの色々が滝のように流れてきて2人で大泣きでした」と感動を振り返った。

続けて「深音の時とは全然違う新生児。こんなに赤ちゃんて動くんだな…」としみじみ。「そして自分と一緒に退院するときに言われた『おめでとうございます』という言葉を噛み締めながら病院を出てきました」とすでに退院したことも報告し、「こちら母の体調も、前回よりも1／3の出血量で済んだ計画帝王切開というのもあり、回復も前回より早そうです」と自身の体調を説明した。

長男は出産時の事故で脳に大きなダメージを受けた重症身体障害児であることを公表している小春。「正直新生児期をちゃんと育てたことがないので、ミルク量とかが深音のと違いすぎて新しいことばかりだけど、子供を2人も産む人生が来るとは」と感慨深げにつづり、「みんなたくさん心配してくれてありがとう。こちら元気です」とファンに伝えた。

小春の夫はイタリアに拠点を移して活動中の芸術家の小池健輔氏。昨年1月に結婚と出産を発表し、同9月には長男が重症身体障害児であることを明かしていた。