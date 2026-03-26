インスタグラム更新

サッカー日本代表MF南野拓実（モナコ）が26日、自身のSNSを更新。昨年12月、左膝前十字靱帯を断裂する大怪我を負い戦列を離れた中で、トレーニング再開を報告した。北中米ワールドカップを控える中での朗報に、ネット上では歓喜が広がっている。

31歳の南野は昨年12月に行われた公式戦で左膝を負傷。前十字靱帯断裂と診断され、長期離脱となった。負傷からおよそ3か月、日本時間26日の深夜2時に更新されたインスタグラムではランニングマシンでリハビリに励む様子を公開した。左足には傷跡が残るものの、笑顔を覗かせていた。

「より強くなって戻ってきたいと思います。沢山のメッセージありがとうございます」とメッセージも綴った南野。W杯出場が絶望視された負傷からトレーニングを再開させた様子に、SNS上では驚きや歓喜の声が溢れていた。

「まさか間に合ったりしないよね？」

「トレーニング開始できて良かった！焦らずに回復してほしい」

「まずは無事に復帰へ向けて前進ですね」

「南野拓実がついにトレーニングを再開」

「段階的に…復帰ロード中」

「待ってんぞー！！！！！！」

日本は今月アウェーで行われる英国遠征でスコットランド、イングランドとの国際親善試合を実施。北中米W杯ではグループFに入り、オランダ、ヨーロッパプレーオフB勝者、チュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）