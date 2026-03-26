【セリアのクリアケース】が“推し活”にピッタリ♡ 即カゴINしたい「激かわアイテム」

推しグッズをバッグにつけて、可愛くアレンジするのがトレンドの今。雑貨や小物を多く扱うブランドからも、“推し活”にぴったりのアイテムが続々と登場しています。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【セリア】の「クリアケース」。推しの写真やアクキーを収納して、自分好みにカスタムできる優れもの。推し活を楽しみたい人は、ぜひ売り切れ前にゲットして。

シーズンムード高まるアイス風ケース

【セリア】「スライダーケース アイスキャンディー アクキー・アクスタ用」\110（税込）

※キャラクターのカードは含みません

これからの季節にぴったりなアイスキャンディー風のクリアケース。爽やかなフルーツのイラストを背景に、推しのグッズを収納できます。ステッカーやカードを入れて可愛くアレンジしたり、高さ8.5cmまでならアクリルキーホルダーも収納可能。スライダー式で楽に開閉できるので、中身を入れ替えしやすいのが嬉しいポイント。ボールチェーンでバッグの持ち手やショルダー紐に取り付けると、簡単に推し活バッグに変身！

ポップなデザインが目を引くクリアケース

【セリア】「カプセルトイカバー カプセルトイ柄」\110（税込）

※キャラクターのアイテムは含みません

カプセルトイのイラストが絵が描かれたポップなデザインのクリアケース。収納部分は約12 × 7cmあり、シールやカプセルトイグッズを入れるのにぴったり。イラストの内側にグッズを収納すれば、まるでガチャガチャの中に推しがいるような可愛いアレンジができます。ジップ式で簡単に開閉できるので、日替わりで違うグッズを収納するのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M