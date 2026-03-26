保護子猫が初めて先住猫達と対面する様子を映した動画が話題です。動画には「ネネちゃん先住猫ちゃんに大人気」「皆優しいから大丈夫そう」等のコメントが寄せられ2.5万回以上再生されているようです。

【動画：保護子猫が６匹の先住猫と初対面→みんなで近寄ってきて…微笑ましい『はじめましてのご挨拶』】

子猫と先住猫の初対面

YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」に投稿されたのは、保護して11日目の子猫のネネちゃんが先住猫達と対面する日の様子です。飼い主さんが付き添って、6匹の先住猫達の部屋にネネちゃんをいれてみることにしたといいます。

飼い主さんが子猫を抱きかかえて先住猫達の部屋に入ると、先住猫達は近寄ってきて匂いを嗅ごうと、興味津々の様子だったといいます。初対面に思わずシャーをしてしまう子もいるようでしたが、ネネちゃんは落ち着いていたのだとか。

ネネちゃんを気にかけるお兄ちゃん猫達

先住猫のサンゴくんは、ネネちゃんをとても気にしている様子だったそう。ネネちゃんをつついて遊びに誘ってみたり近くで見守っていたりと、お兄ちゃん猫らしく積極的に仲良くしようとしている雰囲気だったのだとか。

また、トワくんはネネちゃんのそばでごはんを食べ始めたり、近くでふみふみをはじめたりとリラックスモードで接してくれていたそう。リラックスした雰囲気にネネちゃんも警戒せずに接することができそうです。

これからもっと仲良くなれるはず！

優しく接しようとしてくれる猫ちゃん達が多く、ネネちゃんは先住猫達に受け入れられたようです。ネネちゃんの方も大きな猫達が6匹いるにもかかわらず、物おじしない様子だったといいます。

子猫と先住猫達の緊張の初対面を映した動画のご紹介でした。これから先住猫達ともっと仲良くなる未来が楽しみですね。

ご紹介した投稿は2.5万回以上再生され「ネネちゃん先住猫ちゃんに大人気」「皆優しいから大丈夫そう」「皆ネネちゃんをよろしくね」等のコメントが寄せられ、ネネちゃんの初対面を優しく見守る声が多く寄せられていたようでした。

Youtubeアカウント「ねこぱんちParaguay」では、パラグアイで生活する日本人一家の保護猫活動の様子が投稿されています。猫ちゃん達の命を救う活動を思わず応援したくなると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。