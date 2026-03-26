ブラッシング一つで…。切なすぎる猫ちゃんのリアクションに、大きな反響が寄せられています。話題の投稿は106万回以上表示され「おまえなにしてくれてんのって顔してますね」「わかります！うちは病院行ったらなりました笑」「信頼の貯金という表現、めちゃくちゃ分かる」とのコメントが寄せられていました。

【写真：猫のブラッシングをしたら、『部屋の隅』で…信頼貯金がゼロになった『切なすぎる瞬間』】

信頼ゼロの瞬間

Xアカウント「ひーさん」に投稿されたのは、猫ちゃんと飼い主さんの信頼がゼロになってしまった瞬間です。猫のお世話で欠かせないのがブラッシングですが、苦手な猫もいます。

投稿では、飼い主さんが猫ちゃんのブラッシングをしたところ、猫ちゃんが部屋の隅に逃げてしまったのだそう。「信じられない…」と言っているような表情だったといいます。この様子を見て飼い主さんは「今までの信頼貯金がゼロになった」と感じたそうです。

そんな猫ちゃんですが、飼い主さんのひざの上に乗る甘えん坊なのだそう。飼い主さんが座ると、すぐに乗ってくるといいます。また、目が覚めると目の前には一緒に目覚めた猫ちゃんがいるのだそうです。

ブラッシング後はちょっぴり距離がありましたが、大好きな飼い主さんのことをきっとすぐに許して「信頼貯金」も一気に回復することでしょう。

「信頼貯金」のシビアさに共感の声

ブラッシング後の猫ちゃんを見たXユーザーたちからは「ネコの信頼貯金は貯めるの大変ですぐにたくさん減るから大変です！イヌはその逆」「わかります～また積み上げていきましょ！きっとわかってくれる猫ちゃんです」「うちの子も、昨日お風呂入れてから信頼貯金ゼロです」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「ひーさん」では、猫ちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ひーさん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。