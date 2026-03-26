ドジャースと衣料品ブランドの最大手「ユニクロ」が２５日（日本時間２６日）、ドジャースタジアムで会見を行い、ドジャースタジアムの中堅上部に設置した「ユニクロ」の巨大看板をお披露目した。

ドジャースとユニクロはこの日までにパートナーシップ契約を締結。ドジャースタジアムにスポンサーが付くのは開場から６４年の歴史で初めてとなった。アストロズの本拠地が「ダイキンスタジアム」、パドレスの本拠地が「ペトコパーク」と命名されているように、メジャーの球団では本拠地球場をネーミングライツで売却している球団も多いが、ドジャースタジアムは売却していなかった。

ドジャースのその方針は変わっていない模様だが、柳井会長は「ユニクロ・フィールド アット ドジャースタジアム」と呼び名が広がることを期待した。中堅上部の看板は２３、２４日（同２４、２５日）に行われたエンゼルスとのオープン戦ですでに設置されていたが、白い幕で覆われていた。

この日、ドジャースタジアムは、メインの兄弟看板以外にも、右翼席上部、左翼フェンス、バックネット裏など多くのユニクロの看板がいくつも出現した。

ドジャースは２４年に大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）が加入したことをきっけかに多くの日系企業とスポンサー契約を結んできた。球場内には「ＡＮＡ」、「ダイソー」の広告なども掲載され、「銀だこ」も球場内に出店している。

ナ・リーグ史上初となるワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースは、２６日（同２７日）に本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎える。