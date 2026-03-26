モデルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（28）が26日までに自身のSNSを更新。今季も格闘技「K−1」のラウンドガール「Kー1 GIRLS」を務めることを報告した。

「K-1 Girls 2026として活動させていただくことになりました 継続とーーっても嬉しい」と報告し、ブルーのコスチューム姿の写真をアップ。

昨季はラウンドガールをしながら、コスチューム姿で選手たちの通訳も担当しており、「今年は選手のキャラなども深掘りしていけるように、通訳もがんばります 一年間また皆さんとK-1の会場でお会いできるのが楽しみです」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「継続良かったですね 仲間もいるし頑張って下さいね」「ひなのんおめでとう」「継続おめでとうございます」などの声が寄せられている。

瀬名は、青学大英米文学科在学中にミスブライダルモデルグランプリ2019関東グランプリを受賞。スーパーGTでレースクイーン、昨季からはKー1でラウンドガールも務めている。昨年6月に大型自動二輪の免許を取得したことをSNSで報告。愛車は、ハーレーダビッドソン・FLSTFファットボーイ。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB89・W56・H89。血液型B。趣味はお酒、ラーメン、海外旅行、特技は英語、歌。