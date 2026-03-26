米大リーグ、パドレスは２５日（日本時間２６日）ダルビッシュ有投手（３９）を制限リスト（Ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ Ｌｉｓｔ）に入れたと発表した。

ダルビッシュは昨秋、右肘手術を受け、今季はリハビリのため登板の予定はない。大リーグの規則により、球団は同投手の年俸１５００万ドル（約２４億円）は支払う必要がなく、総年俸が軽減されるだけでなく、メジャー登録４０人枠も空けることができるため、大きなメリットが生じる。

制限リストはさまざまな事情で選手がプレーできない状況になった場合に登録される。期間の規定はないが大リーグ機構の承認が必要。薬物規定違反や事件に関与するなどし大リーグ機構から出場停止処分を科された選手は、自動的に制限リスト入りする。

一方で選手の個人的な事情、例えば夫人の出産による「産休」で父親入りした選手が３日を超える場合に制限リストに移行する。ほかに大学卒業まで学業に専念したり、家庭の事情、選手から休職の要望があった場合にも制限リスト入りする。ダルビッシュは２４年夏に「家庭に関する個人的な事情」で制限リスト入りし、約１カ月半後にチームに合流したこともある。

ダルビッシュはパドレスと２３年から６年１億８００万ドル（約１７２億円）で契約し、今季を含む３年４３００万ドル（約６８億４０００万円）の契約を残している。一部で同投手と球団が契約破棄の話し合い、引退の可能性を報じられたが、本人は否定。２月に取材に応じたプレラーＧＭは同投手の残り年俸について「これから話し合っていく」と語っていた。