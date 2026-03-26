「ずっと結婚できない中年男性」と「スピード婚できる中年男性」を分ける“意外な違い”
―［結婚につながる恋のはじめ方］―
皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。
◆「頑張らない婚活」が注目の的に
2026年に入り、婚活市場のトレンドが大きく変わりつつあるのを感じています。
これまでは「タイパ（タイムパフォーマンス）」を重視し、いかに効率よく、短期間で理想の条件に合う相手を見つけるかという「戦略的婚活」が主流でした。
しかし、今注目されているのは、その真逆を行く「頑張らない婚活」です。
◆高い目標を持つのは素晴らしいが…
必死に自分を磨き、週末をすべてお見合いで埋め尽くす根性論はもう古い。実は、あえて「自然体」でいる人ほど、驚くほどスッと結婚が決まっていく時代なのです。
今回は、なぜ「頑張らない」ことが最強の成婚戦略になるのか、そのメカニズムを解説します。
婚活を始めると、多くの人が「半年以内に成婚」「1年以内に挙式」と高い目標を掲げます。もちろん目標を持つのは素晴らしいことですが、これが自分への過度なノルマになると、心理学でいう「心理的リアクタンス」が働きます。
◆「余裕のなさ」こそが婚活における最大の敵！
人は「〜しなければならない」と強制されると、無意識に自由を奪われたと感じ、反発心を抱く性質があります。自分を追い込みすぎると、脳は常にストレス状態に。
すると、お見合いの席でも「この人は合格か、不合格か」と無意識に相手をジャッジする鋭い目つきになったり、会話に余裕がなくなったりします。
この「余裕のなさ」こそが、婚活における最大の敵。相手はあなたのスペックではなく、一緒にいる時の「空気感」を見ています。ピリピリしたノルマ達成モードの人の隣で、リラックスして未来を描ける人はいないのです。
◆「頑張らない強み」を体現した成婚者
私の元に相談に来られたケイトさん（仮名・36歳）のケースは、まさにこの「頑張らない強み」を体現していました。
ケイトさんが婚活を始めたきっかけは、5歳年上のお兄さんのアドバイスでした。お兄さんは40歳で婚活をスタートし、市場の厳しさを痛感。「少しでも早いほうが理想の結婚に近づけるし、その後の人生プランも立てやすいぞ」と、弟のケイトさんに早めのスタートを促したのです。
ケイトさん自身、猛烈に焦っていたわけではありません。ただ、「いつかは結婚したいし、またゼロから恋愛を積み重ねて何年もかけるのは面倒だな」という、フラットな気持ちで入会されました。
◆活動開始からわずか5ヶ月でゴールイン！
結果として、彼はなんと活動開始からわずか5か月で成婚されました。
なぜ、彼がこれほどスムーズに決まったのか。それは、「人より一歩早く始めたことによる心の余裕」が、彼を最高に魅力的な「自然体」に見せたからです。
「今日決めなきゃ後がない」という悲壮感がないケイトさんは、お相手に対しても「まずは楽しくお話ししましょう」というスタンスで接することができました。
その結果、お相手の女性は「ケイトさんといると、自分も自然体でいられる」と感じ、トントン拍子に話が進んだのです。
◆安定したメンタルを手に入れる方法
では、ケイトさんのような安定したメンタルを手に入れるにはどうすればいいのでしょうか。私がお勧めしているのは、「婚活を特別視せず、日常のルーティンにすること」です。
「今日は勝負の日だ！」と意気込むのではなく、朝の洗顔や通勤と同じレベルで婚活のタスクをこなす。週末のお見合いも、「特別なイベント」ではなく「新しい人と会って、ちょっといいお茶を飲む時間」と捉え直してみてください。
・感情の起伏を最小限にする
皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。
◆「頑張らない婚活」が注目の的に
2026年に入り、婚活市場のトレンドが大きく変わりつつあるのを感じています。
これまでは「タイパ（タイムパフォーマンス）」を重視し、いかに効率よく、短期間で理想の条件に合う相手を見つけるかという「戦略的婚活」が主流でした。
しかし、今注目されているのは、その真逆を行く「頑張らない婚活」です。
必死に自分を磨き、週末をすべてお見合いで埋め尽くす根性論はもう古い。実は、あえて「自然体」でいる人ほど、驚くほどスッと結婚が決まっていく時代なのです。
今回は、なぜ「頑張らない」ことが最強の成婚戦略になるのか、そのメカニズムを解説します。
婚活を始めると、多くの人が「半年以内に成婚」「1年以内に挙式」と高い目標を掲げます。もちろん目標を持つのは素晴らしいことですが、これが自分への過度なノルマになると、心理学でいう「心理的リアクタンス」が働きます。
◆「余裕のなさ」こそが婚活における最大の敵！
人は「〜しなければならない」と強制されると、無意識に自由を奪われたと感じ、反発心を抱く性質があります。自分を追い込みすぎると、脳は常にストレス状態に。
すると、お見合いの席でも「この人は合格か、不合格か」と無意識に相手をジャッジする鋭い目つきになったり、会話に余裕がなくなったりします。
この「余裕のなさ」こそが、婚活における最大の敵。相手はあなたのスペックではなく、一緒にいる時の「空気感」を見ています。ピリピリしたノルマ達成モードの人の隣で、リラックスして未来を描ける人はいないのです。
◆「頑張らない強み」を体現した成婚者
私の元に相談に来られたケイトさん（仮名・36歳）のケースは、まさにこの「頑張らない強み」を体現していました。
ケイトさんが婚活を始めたきっかけは、5歳年上のお兄さんのアドバイスでした。お兄さんは40歳で婚活をスタートし、市場の厳しさを痛感。「少しでも早いほうが理想の結婚に近づけるし、その後の人生プランも立てやすいぞ」と、弟のケイトさんに早めのスタートを促したのです。
ケイトさん自身、猛烈に焦っていたわけではありません。ただ、「いつかは結婚したいし、またゼロから恋愛を積み重ねて何年もかけるのは面倒だな」という、フラットな気持ちで入会されました。
◆活動開始からわずか5ヶ月でゴールイン！
結果として、彼はなんと活動開始からわずか5か月で成婚されました。
なぜ、彼がこれほどスムーズに決まったのか。それは、「人より一歩早く始めたことによる心の余裕」が、彼を最高に魅力的な「自然体」に見せたからです。
「今日決めなきゃ後がない」という悲壮感がないケイトさんは、お相手に対しても「まずは楽しくお話ししましょう」というスタンスで接することができました。
その結果、お相手の女性は「ケイトさんといると、自分も自然体でいられる」と感じ、トントン拍子に話が進んだのです。
◆安定したメンタルを手に入れる方法
では、ケイトさんのような安定したメンタルを手に入れるにはどうすればいいのでしょうか。私がお勧めしているのは、「婚活を特別視せず、日常のルーティンにすること」です。
「今日は勝負の日だ！」と意気込むのではなく、朝の洗顔や通勤と同じレベルで婚活のタスクをこなす。週末のお見合いも、「特別なイベント」ではなく「新しい人と会って、ちょっといいお茶を飲む時間」と捉え直してみてください。
・感情の起伏を最小限にする