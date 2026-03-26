3月26日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日はカラッと晴れ!

西から高気圧が進んでくるため、今日はカラッとした晴れの天気になりそうです。降水確率は0％で、洗濯物も安心して外に干すことができます。

今日の最高気温は熊本市や人吉市で22℃、天草市牛深で21℃、阿蘇市乙姫で18℃の予想です。平年より高い4月中旬並みの暖かさで、日向では汗ばむくらいになり、桜の開花も進みそうです。

紫外線が強くなってきていることと、ヒノキ花粉が最盛期に入ってきている点には注意が必要です。

来週は「菜種梅雨」

前線の影響が弱まり、明日金曜日は数日前までの雨の予想から一転して晴れに変わりました。

土曜日と日曜日も晴れの天気が続き、お花見日和になりそうです。

ただし、明日の朝は熊本市で8℃、阿蘇市で3℃と冷え込み、朝と昼の寒暖差が大きくなります。

明子のささやき

来週は雨の日が多い予想で、いわゆる「菜種梅雨（なたねづゆ）」となりそうです。

3月中旬から4月頃の菜の花が咲く時期に、天気がぐずつくことを「菜種梅雨」と呼びます。

南の海上に前線が停滞するため、来週は月曜、火曜、水曜と雨の予想が続いています。

月曜日は早い時間から雨になる見込みで、タイミングが早まれば日曜日の夜から雨の心配が出てきそうです。

洗濯や衣替えなどは、この週末の晴れるタイミングを有効に使っておきましょう。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。