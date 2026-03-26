ドジャースと衣料品ブランドの最大手「ユニクロ」が２５日（日本時間２６日）、ドジャースタジアムで会見を行い、ドジャースタジアムに複数の看板が設置したことをお披露目した。左翼フェンス、右翼席上部などにユニクロの看板が設置された。

ドジャースとユニクロはこの日までにパートナーシップ契約を締結。ドジャースタジアムにスポンサーが付くのは開場から６４年の歴史で初めてとなった。アストロズの本拠地が「ダイキンスタジアム」、パドレスの本拠地が「ペトコパーク」と命名されているように、メジャーの球団では本拠地球場をネーミングライツで売却している球団も多いが、ドジャースタジアムは売却していなかった。

ドジャースのその方針は変わっておらず、正式な球場名自体は変わらず、グラウンドが「ユニクロ・フィールド アット ドジャースタジアム」と命名されたとされている。中堅上部の看板は２３、２４日（同２４、２５日）に行われたエンゼルスとのオープン戦ですでに設置されていたが、白い幕で覆われていた。

会見に出席したユニクロの柳井正代表取締役会長（７７）は「名誉なことで感激の思いでいっぱい。心からお礼を申し上げたい。野球は日本人が最も愛する国民的スポーツ。ロサンゼルス・ドジャースに私は深い敬意を抱いています。ドジャースのワールドシリーズ３連覇を心から願っている」などと口にした。

ナ・リーグ史上初となるワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースは、２６日（同２７日）に本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎える。柳井会長は「選手が望むならなんでも提供します！」と太っ腹な姿勢をしめした。