フリーアナウンサー伊藤悠真（22）が25日までにインスタグラムを更新。慶応義塾大学商学部を卒業したことを報告した。

伊藤アナは「慶應商学部、卒業しました 意地の141単位完走！皆さんの応援のおかげです！ありがとうございました」と感謝を伝えた。

続けて「4年間の中身が濃すぎて自分でも情報過多… 早慶戦に向けて剣道に明け暮れる ・相撲にとっても詳しい師匠のおかげで、相撲の沼にどっぷり ・学問を通じて経済・政治の面白さを知る ・在学中に芸能活動開始 ・昭和歌謡をカラオケで歌いまくる」と大学生生活を振り返った。

また「真っ赤なお花の髪飾りは美空ひばりさんのイメージ 剣道サークルの仲間と式に参加したよっ」とはかま姿をアップした。

伊藤アナは「大好きなホリプロで、ずっと夢だったお仕事をさせていただけることが本当に幸せです。春からも、感謝の気持ちを忘れず、精進します！」と意気込んだ。

この投稿にフォロワーからは「艶やか過ぎます。ご卒業、おめでとうございます」「今後のご活躍を期待しております」「なんと凛々しい」とコメントが寄せられている。

伊藤アナは03年11月12日生まれ、三重県出身。剣道初段で全国大会出場経験もある。ホリプロアナウンス室（アナウンサーズ・ルーム）所属。