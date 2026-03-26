嵐、SUPER EIGHTなど音楽・映像作品が海外配送可能に 5言語対応の『トームレーベルズ ストア』が開設
STARTO ENTERTAINMENTのアーティストが所属するストームレーベルズは、4月1日午前10時（日本時間）から弊社初となる公式ECサイト「Storm Labels Store（ストームレーベルズ ストア）」を開設する。海外配送・5言語（日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語）に対応し、音楽・映像商品を販売する。
【画像】ストームレーベルズ初の公式ECサイト「Storm Labels Store」が開設
Storm Labelsからリリースしている堂本光一、嵐、NEWS、SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMP、WEST.、なにわ男子などのCD・Blu-ray・DVDを幅広く取りそろえ、国内配送のみならず海外配送にも対応していく。
同社は「国内外のお客様が弊社商品をより購入しやすい環境に整え、併せて今後の取り扱い商材や機能の拡張も見据えながら、公式ECとしてお客様の体験価値の向上を図ってまいります」としている。
【画像】ストームレーベルズ初の公式ECサイト「Storm Labels Store」が開設
Storm Labelsからリリースしている堂本光一、嵐、NEWS、SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMP、WEST.、なにわ男子などのCD・Blu-ray・DVDを幅広く取りそろえ、国内配送のみならず海外配送にも対応していく。
同社は「国内外のお客様が弊社商品をより購入しやすい環境に整え、併せて今後の取り扱い商材や機能の拡張も見据えながら、公式ECとしてお客様の体験価値の向上を図ってまいります」としている。