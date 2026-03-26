政府・与党は、所得税減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」を巡り、超党派の「社会保障国民会議」の実務者会議で、４月中に具体的な制度設計の議論に着手する。

複数の関係者が明らかにした。６月に予定する中間とりまとめに向け、有識者会議でも段階的な論点整理を２度行う予定だ。

６月に中間とりまとめ予定

国民会議は、関係閣僚と与野党幹部らによる実務者会議と、専門家による有識者会議が相互に報告し合いながら協議を重ねている。その中で、高市首相が税・社会保険料負担に苦しむ中低所得者対策として導入を目指しているのが給付付き税額控除だ。

２４日に初会合を開いた有識者会議では、導入目的や意義、課題を議論しており、４月に最初の論点整理を行う方向だ。５月には２回目の論点整理を実施する。

実務者会議では、受益と負担のバランスなど制度の全体像を協議し、有識者や経済関係者へのヒアリングも実施する。４月には制度設計の検討を始め、対象や支援額の水準などを具体的に話し合う。

給付付き税額控除の導入までの「つなぎ」と位置付けられる食料品を対象にした２年間の消費税減税については、実務者会議で関係団体などからの意見聴取を進め、４月中に課題を整理する見込みだ。その上で、給付付き税額控除の制度設計や、消費税減税の具体的な対応策を中間とりまとめに反映させる。

一方、２５日には３回目の実務者会議が国会内で開かれ、中道改革連合、立憲民主、公明の３党が初めて出席した。参加は自民党、日本維新の会、国民民主党、チームみらいと合わせて７党となった。この日は、経団連や連合などから消費税減税に関する意見を聞き取った。各団体からは物価抑制の効果や財政規律などに関し、懸念の声が相次いだ。