「相棒がどっか走りたい言うもんじゃから」と岡山弁で報告

俳優の甲本雅裕さんが2026年3月2日に自身のInstagramを更新し、愛車に乗ってドライブへ出かけたことを報告しました。

「相棒とオレ」と記し、そのお気に入り度合いが伝わってきますが、どのような車種なのでしょうか。

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甲本さんが“相棒”と呼んでいる一台とは、スズキの本格四輪駆動車「ジムニー」です。

2025年10月20日に更新したInstagramでは、「新しい相棒がやってきた」と納車を報告していました。

「シートカバー自分でつけた ビンテージぽうて雰囲気ある」「あーもう、嬉しいがMAX限界」「次からキャンプはこれで行くど！」と、その投稿内容からは甲本さんの喜びが存分に伝わってきます。

今回のInstagramでは、「最近全く物欲のないオレ」と語る甲本さんですが、しかしクルマに関する物欲は別もののようです。

「相棒は新しい靴と靴下に履きかえて 喜んで、どっか走りたい言うもんじゃから ほな海でも行くか言うて一緒に行った」と投稿していますが、要するにジムニーのタイヤとホイール（靴と靴下）を新調したということなのでしょう。

甲本さんが新たに交換したホイールは、ジムニー専門店として知られるアピオの「WILDBOAR SR+（エスアールプラス）」でした。

ハブ周り、ナット周りはプレス加工され、鉄ホイールのような造形になっているのが特徴のアルミホイール。フィニッシュはコットンホワイト、アイアンブラック、アイアングレーの3色が用意されており、ジムニーにもシエラにも装着が可能です。

そんな“靴と靴下”を履き替えたジムニーとともにドライブへと出発した甲本さん。今回は鎌倉から海岸沿いを走り、七里ヶ浜から江ノ島へ向かうというドライブコースを辿ったようでした。

道中は飲食店に立ち寄っており「お洒落な店でお茶と思いながら、気がついたら31のバーガンディチェリー」と、庶民派かつ甘党な顔をのぞかせています。

一方、ジムニーについては「相棒はガソリンごくごく飲んどった」と報告。愛車を擬人化させた形で、その燃費について言及しました。

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軽自動車のなかで世界でも類を見ないほどの高い悪路走破性を誇るクロスカントリー4WD車として根強い人気を誇るジムニーは、どのカテゴリーも属さぬ唯一無比のモデルです。

俳優として唯一無比の存在感を放つ甲本さんの相棒にぴったりな一台といえるでしょう。